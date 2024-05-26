Чому влада дорікає союзникам
Володимир Зеленський закидає союзникам, що кожне їхнє рішення запізнюється приблизно на рік*
Можливо, і так. Можливо, наші союзники кудись постійно запізнюються. Ну, що з ними поробиш, з цими союзниками? Але інших немає…
І, напевне, варто дещо нагадати. Ту інформацію, від цих же союзників, яку вони надали якраз вчасно. Навіть заздалегідь. Важливу. Для всієї країни життєво важливу інформацію. А саме - про наміри Росії почати повномасштабну військову агресію проти України.
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І як тією інформацією скористалися на Банковій? Питання риторичне. А якби тоді хтось послухав цих "повільних" союзників... Якби почали терміново будувати оборонні споруди… Якби почали терміново перевіряти мінування в районі Чонгара (і, що важливіше, біля Сальково), та й думати, як замінувати міст (та мости) біля Мелітополя. Якби заздалегідь обʼявили збір першого оперативного резерву, тооооо…
А так - да! Союзники скрізь запізнюються зі своїми рішеннями. Вони, падлюки такі, напевне, і всі бронежилети спиз**ли з військових складів напередодні вторгнення? І забороняли нам виробляти САУ "Богдана" та купувати "Стугни"…
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер
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