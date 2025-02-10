Я просто вражений наскільки багато людей вірить у цю люту дічь для малолєток.

Невже складно зрозуміти, що застосунки пишуть люди? У яких дві руки, дві ноги, дві дірки в носі й повний набір усіх стандартних людських вад.

Ті ж самі люди налаштовують алгоритми, за якими застосунки "приймають рішення". Вони також можуть змінити ці алгоритми будь-якої миті без відома користувача.

Тобто рішення врешті-решт все одно прийматимуть люди, не застосунки. Рівно так само, які і раніше, до "цифровізації". Просто бенефіціари будуть іншими, які контролюють технології.

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Давайте на простіших прикладах.

Хіба недостатньо було майже 5 років від запуску Дії, щоб усвідомити, що ніяку корупцію Дія не подолала і в принципі не могла? Адже корупція у країні лише зростає, і цей факт очевидний усім, у тому числі нашими західними партнерами.

Дивно і підозріло, що наші грантові "борці проти корупції" не розуміють просту річ: ніякі цифрові застосунки не здатні подолати це зло. Лише люди. Люди, які не бояться. Люди, яким не все одно. Які візьмуться за складні, неприємні, але вкрай необхідні реформи за межами "зони комфорту". І такі тяжкі зміни потрібні на рівні фундаменту будівлі суспільства. А зовсім не на конику даху, якого вкрили мікронним шаром цифрової позолоти.

Ключових проблем ніякий застосунок не здатен вирішити, зате є чудовим приводом перерозподілити потоки від старих, "аналогових" корупціонерів до нових, "цифрових".

Або інший приклад: чи вирішив РезервХрест проблеми мобілізації? Ой сумніваюся. Ці проблеми потрібно було вирішувати тоді й так, коли і як про це говорив Залізний Генерал. Бо іншого рішення не існує, і ніякі застосунки його не замінять. Генерала звільнили, пів року колупалися в носі, потім схаменулися і похапцем запустили недороблений застосунок, який до того ж містив ще купу нових ризиків витоку даних. Що маємо наразі? Отож.

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Або чи вирішила Армія+ проблеми переведення між частинами? Аж ніяк.

Навіть більше: особисто я вважаю запущену командою Федорова функцію Армія+ "переведення в іншу частину без відома командира" – свідомою диверсією проти системи управління Силами оборони. Оскільки цим руйнується одна з основних колон, на якій тримається армія – принцип єдиного керівництва. За схожим принципом дискредитації єдиної армійської вертикалі колись у 1917 "солдатські комітети" зруйнували боєздатність армії російської імперії, що зрештою й призвело до її поразки у війні.