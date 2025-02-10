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OPINION

Жоден цифровий застосунок не є ліками для хвороб суспільства

Костянтин Корсун
10 лютого, 2025 понедiлок
12:00
Погляд

Вітчизняні владні "шарікови" продовжують перекладати розв'язання складних проблем суспільства на "магічні" застосунки

Зміст

Підтримують у "населення" ілюзію, буцімто поганих чиновників-корупціонерів зможе замінити чарівний застосунок, який усе почне робити чесно та по справедливості. And fix everything.

"Застосунок прийде – порядок наведе", - десь так. 

Я просто вражений наскільки багато людей вірить у цю люту дічь для малолєток.

Невже складно зрозуміти, що застосунки пишуть люди? У яких дві руки, дві ноги, дві дірки в носі й повний набір усіх стандартних людських вад.

Ті ж самі люди налаштовують алгоритми, за якими застосунки "приймають рішення". Вони також можуть змінити ці алгоритми будь-якої миті без відома користувача. 

Тобто рішення врешті-решт все одно прийматимуть люди, не застосунки. Рівно так само, які і раніше, до "цифровізації". Просто бенефіціари будуть іншими, які контролюють технології.

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Давайте на простіших прикладах.

Хіба недостатньо було майже 5 років від запуску Дії, щоб усвідомити, що ніяку корупцію Дія не подолала і в принципі не могла? Адже корупція у країні лише зростає, і цей факт очевидний усім, у тому числі нашими західними партнерами.

Дивно і підозріло, що наші грантові "борці проти корупції" не розуміють просту річ: ніякі цифрові застосунки не здатні подолати це зло. Лише люди. Люди, які не бояться. Люди, яким не все одно. Які візьмуться за складні, неприємні, але вкрай необхідні реформи за межами "зони комфорту". І такі тяжкі зміни потрібні на рівні фундаменту будівлі суспільства. А зовсім не на конику даху, якого вкрили мікронним шаром цифрової позолоти.

Ключових проблем ніякий застосунок не здатен вирішити, зате є  чудовим приводом перерозподілити потоки від старих, "аналогових" корупціонерів до нових, "цифрових".

Або інший приклад: чи вирішив РезервХрест проблеми мобілізації? Ой сумніваюся. Ці проблеми потрібно було вирішувати тоді й так, коли і як про це говорив Залізний Генерал. Бо іншого рішення не існує, і ніякі застосунки його не замінять. Генерала звільнили, пів року колупалися в носі, потім схаменулися і похапцем запустили недороблений застосунок, який до того ж містив ще купу нових ризиків витоку даних. Що маємо наразі? Отож.

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Або чи вирішила Армія+ проблеми переведення між частинами? Аж ніяк.

Навіть більше: особисто я вважаю запущену командою Федорова функцію Армія+ "переведення в іншу частину без відома командира" – свідомою диверсією проти системи управління Силами оборони. Оскільки цим руйнується одна з основних колон, на якій тримається армія – принцип єдиного керівництва. За схожим принципом дискредитації єдиної армійської вертикалі колись у 1917 "солдатські комітети" зруйнували боєздатність армії російської імперії, що зрештою й призвело до її поразки у війні.

Повертаючись до проблем сьогодення: жоден застосунок не може бути ліками для хвороб сучасного українського суспільства. Зате може бути засобом обману та хибних ілюзій — які хворобу не лікують, зате надають шарлатанам можливість й надалі брати плату за нескінченне "лікування". 

В принципі, кожен користувач Дії є опорним елементом її екосистеми: свідомим або несвідомим. Кожен, хто має у своєму смартфоні Дію — підтверджує доцільність та правильність її існування. Кажуть, що древні боги померли тоді, коли люди перестали в них вірити. Але це не точно.

У нашій же ситуації практично немає місця компромісам: або ти виходиш із солодкої Матриці — або залишаєшся батарейкою в Системі Великого Додатківництва.

Серйозно, товариство, невже не очевидно, що лікувати слід причини хвороби, а не маскувати симптоми блискучими застосунками?

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
корупція в Україні
Технології
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