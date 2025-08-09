Жодної системної опозиційної спільноти, яка б підтримувала мобілізацію, немає
Багато дописів про зірвану мобілізацію і того, хто в цьому винен
Очевидно, що основна відповідальність лежить на владі. Адже відсутність притомного законодавства, яке б врегулювало питання покарання за ухилянтство та впорядкувало непомірно роздуті списки заброньованих — то виключно їх і нічия більше ганьба.
Але все це стосується питань більш жорсткого покарання, на яке влада не може наважитися через побоювання втрати рейтингів.
А є ще відповідальність суспільства. У кожного є можливість виконати закон і доєднатися до війська. Це й електронний документ, і рекрутинг, і контракт. Чого за вами потрібно ганятися на вулицях, якщо ви виконали всі вимоги законодавства?
Так само не бачу жодної системної опозиційної спільноти, яка б підтримувала та лобіювала посилення мобілізації. Пропонувала закони, виступала з трибуни, гуртувала навколо загальнонародної війни маси. Це роблять військові, але ж то просто думка, а не політичний та громадський рух.
Читайте також: Напади на ТЦК: не забуваємо, хто у нас справжній ворог
Для того щоб зрозуміти те дно, на якому ми як суспільство всі разом перебуваємо, достатньо продивитися заголовки у ЗМІ та почитати соцмережі. Багато обурливих дописів щодо системних нападів на військових. Ще більше російських ІПСОшок про "бусифікацію" та "людоловів". Але, щось я не памʼятаю обурливих постів, мовляв "Стою на обліку, чекаю, а повістки немає. Злочинна влада зриває мобілізацію!".
А це вказує на те, що країна розділена на тих, хто служить і тих, хто не збирається цього робити за жодних обставин. Тих, хто хоче служити та збирається, але позбавлений можливості "через недолуге законодавство" - немає. І це вирок. Одразу згадуються спогади Сосюри про його службу в армії УНР, як селяни гнали палками українських вояків, бо через них прийдуть совєти й буде горе.
Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе