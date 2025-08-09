Очевидно, що основна відповідальність лежить на владі. Адже відсутність притомного законодавства, яке б врегулювало питання покарання за ухилянтство та впорядкувало непомірно роздуті списки заброньованих — то виключно їх і нічия більше ганьба.

Але все це стосується питань більш жорсткого покарання, на яке влада не може наважитися через побоювання втрати рейтингів.

А є ще відповідальність суспільства. У кожного є можливість виконати закон і доєднатися до війська. Це й електронний документ, і рекрутинг, і контракт. Чого за вами потрібно ганятися на вулицях, якщо ви виконали всі вимоги законодавства?