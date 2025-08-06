Спочатку Вінниця — нічні сутички з поліцією представників якогось дивного ГО, котрі прийшли визволяти якогось військовозобов'язаного.

Через день — у Миколаївській області прямий напад з палками та битами на представників ТЦК, котрі займалися оповіщенням.

Тепер читаємо: поблизу Рівного невідомі заблокували автівку, у якій везли військовозобов'язаного, вимагаючи того звільнити.

Й нарешті у Черкасах якийсь чувак погрожував підірвати гранату, коли у нього почали вимагати військово-облікові документи.

Останній випадок може трохи не про це, але загальну картину доповнює.

Чому ворог наступає на фронті? Повільно, але наступає. Одна з причин — не вистачає людей. Нас апріорі менше ніж росіян, але от просто дуже не вистачає.

А чому не вистачає? Одна з причин — проблеми з мобілізацією.

А чому проблеми з мобілізацією? Багато причин. Одна з них — проблеми в системі ТЦК. Я кажу це в широкому сенсі. Кожен у цьому широкому визначенні може побачити конкретику та назвати приклади. Читайте також: Напади на ТЦК: Зеленський має захистити військових

Ворог чудово цим користується, бомбить ТЦК, знаходить дебілів, щоб вони йшли туди та виконували роль камікадзе, а також гуртує корисних ідіотів для нападів на представників ТЦК.

А ті, хто колись мав (так, на жаль, мав!) проблеми з ТЦК, на це дивляться й зловтішаються. Такі сцени фільмуються й розганяються на ворожих телеграмах у потрібному ключі, формуючи відповідне ставлення до роботи представників ТЦК.

Я щойно на пальцях розповів, як підривається процес мобілізації, за який відповідають саме структури ТЦК. При всіх своїх вадах, але це єдиний орган, який займається набором людей для поповнення військ.

Які повільно відступають, бо людей мало. Вам нав'язують підміну понять — війна продовжується не тому, що росія напала на Україну і хоче її знищити, а тому, що Україна проводить мобілізацію. Припиняйте мобілізацію, припиняйте воювати — тоді війна закінчиться і буде мир.

Реальність інша! Припинення мобілізації — це одна з умов Путіна. Це називається капітуляція.

І якщо ми ще зможемо навести порядок з нашими ТЦК, або вимагати, щоб такий порядок навели, то з тими, хто прийде після капітуляції домовитись не вийде.