Напади на ТЦК: Зеленський має захистити військових
Якщо президент як верховний головком чітко і недвозначно не заступиться за сили оборони України, включно з ТЦК, нічого доброго не буде
Я про Вінницю вже нічого не хотіла писати, але тут на Миколаївщині "люди", як делікатно пише про них Миколаївський ТЦК та СП, з битами та трубами напали на військових ТЦК.
Звернула увагу, як багато коментарів, що, мовляв, чим це відрізняється від протестів з картонками.
Так от — відрізняється усім.
Але в першу — суспільним інтересом й інтересами країни.
Повернення незалежності антикорупційним органам, в першу чергу, потрібні країні, хоча б для того, щоб не давати козирі в руки антиукраїнським силам, які переконують західних партнерів, що ми нібито "маленька Росія". Не кажучи вже про все інше.
А те, що відбувалося у Вінниці, тепер у Бузькому на Миколаївщині (а перший-перший раз у Космачі у 2023, а перед тим в Криму, про що вчора слушно писала Лариса Волошина, коли в Криму, а потім Донецькій області військові частини роззброювали "жєнщіни Донбаса" тоді, коли українські військові намагалися не допустити захоплення українських міст та сіл на сході країни у 2014-му).
Так починалась російська окупація.
Це ключове, цим це відрізняється.
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У Пітера Померанцева в лекції про інформаційну війну є така фраза: "Вони не намагаються виграти дебати, вони намагаються захопити країну".
Тут те саме: це не про дискусії про підходи до реформування ТЦК, це не дебати про справедливість чи мотивацію мобілізації.
Це справжня боротьба за те, щоб знищити та/або окупувати країну.
І найважливішими є тут: реакція медіа, реакція суспільства і реакція президента.
Про президента — як верховного головкома — напишу 155-й раз.
Склалося так, що в країні війна і він — не верховний над своїми виборцями, а верховний головнокомандувач.
Не знаю вже, чи є там якась здорова сила навколо, але хтось же підказав не топити себе глибше ситуацією з антикорупційними органами.
З військовими, звісно, складніше.
Бо все ж так добре складалося: вдалося перекинути гнів на ТЦК, ніхто іміджево не пов'язує президента зі словом "мобілізація", 2-3 тижні — і вибори.
Але підкажіть там хтось, що виборів поки не буде, а якщо президент як верховний головком чітко і недвозначно не заступиться за сили оборони України, включно з ТЦК, нічого доброго не буде.
У них під носом Росія накручує так званих "мирних жителів" так успішно, що треба бути сліпими, щоб не бачити.
Про авторку. Тетяна Трощинська, журналістка
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