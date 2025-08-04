Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Напади на ТЦК: Зеленський має захистити військових
OPINION

Напади на ТЦК: Зеленський має захистити військових

Тетяна Трощинська
4 серпня, 2025 понедiлок
12:00
Погляд

Якщо президент як верховний головком чітко і недвозначно не заступиться за сили оборони України, включно з ТЦК, нічого доброго не буде

Зміст

Я про Вінницю вже нічого не хотіла писати, але тут на Миколаївщині "люди", як делікатно пише про них  Миколаївський ТЦК та СП, з битами та трубами напали на військових ТЦК.

Звернула увагу, як багато коментарів,  що, мовляв, чим це відрізняється від протестів з картонками.

Так от — відрізняється усім.

Але в першу — суспільним інтересом й інтересами країни.

Повернення незалежності антикорупційним органам, в першу чергу, потрібні країні, хоча б для того, щоб не давати козирі в руки антиукраїнським силам, які переконують західних партнерів, що ми  нібито "маленька Росія". Не кажучи вже про все інше.

А те, що відбувалося у Вінниці, тепер у Бузькому на Миколаївщині (а перший-перший раз у Космачі у 2023, а перед тим в Криму, про що вчора слушно писала Лариса Волошина,  коли в Криму, а потім Донецькій області військові частини роззброювали  "жєнщіни Донбаса" тоді, коли  українські військові намагалися не допустити захоплення українських міст та сіл на сході країни у 2014-му).

Так починалась російська окупація.

Це ключове, цим це відрізняється.

Читайте також: Озброєні битами та металевими трубами: на Миколаївщині невідомі напали на працівників ТЦК та Нацполіції

У Пітера Померанцева  в лекції про інформаційну війну є така фраза: "Вони не намагаються виграти дебати, вони намагаються захопити країну".

Тут те саме: це не про дискусії про підходи до реформування ТЦК, це не дебати про справедливість чи мотивацію мобілізації.

Це справжня боротьба за те, щоб знищити та/або окупувати країну.

І найважливішими  є тут: реакція медіа, реакція  суспільства і  реакція президента.

Про президента — як верховного головкома — напишу 155-й раз.

Склалося так, що в країні війна і він — не верховний над  своїми виборцями, а верховний головнокомандувач.

Не знаю вже, чи є там якась здорова сила навколо, але хтось же підказав не топити себе глибше ситуацією з антикорупційними органами.

З військовими, звісно, складніше.  

Бо все ж так добре складалося: вдалося перекинути гнів на ТЦК, ніхто іміджево не пов'язує президента зі словом "мобілізація", 2-3 тижні — і вибори.

Але підкажіть там хтось, що виборів поки не буде, а якщо президент як верховний головком чітко і недвозначно не заступиться за сили оборони України,  включно з ТЦК, нічого доброго не буде.

У них під носом Росія накручує так званих "мирних жителів" так успішно, що треба бути сліпими, щоб не бачити.

Джерело

Про авторку. Тетяна Трощинська, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
пропаганда
ТЦК
Читайте також:
Конституція України
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2025 п'ятниця
Слід готуватися до скасування особливого статусу російської мови в Конституції України, - омбудсменка Івановська
камуфляж типу multicam
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2025 неділя
ЗСУ змінять "піксель" на мультикам. Але не відразу
Суддя Сергій Должко
Автор Анатолій Буряк
3 серпня, 2025 неділя
Суддя Должко з райсуду на Полтавщині у своїх рішеннях не визнає існування держави Україна, українських громадян, органів влади та законів: що це взагалі таке
Київ
+26.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 47.89
    Продаж 48.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
4 серпня
13:55
Ексклюзив
Не потрібно передавати своїм дітям колоніальну травму російськомовності, - письменниця Савка
13:50
Оновлено
Генштаб підтвердив ураження паливно-заправного комплексу аеропорту в Сочі
13:38
У Харкові оголосили підозру чоловіку, який вистрілив у ветерана ЗСУ на протезі та побив його
13:38
Дрони СБУ уразили 5 винищувачів РФ на аеродромі "Саки" у Криму: один літак знищено повністю
13:25
"Відсоток зріс": у ЗСУ розповіли, що в армії служать добровольці з 72 країн
13:14
Ексклюзив
Володимир Огризко
"Мені здається, Путін перейшов усі можливі лінії терпіння Трампа": Огризко про ймовірний результат дедлайну ультиматуму для РФ
13:03
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що не виключають зустрічі Путіна з Зеленським: які умови озвучили
13:00
світ, міжнародний огляд
Україна розкрила масштабну корупційну схему на оборонних закупівлях, а помічник Трампа звинувачує Індію у фінансуванні війни РФ. Акценти світових ЗМІ 4 серпня
12:59
НАБУ та САП
Корупція при закупівлі БПЛА й засобів РЕБ: НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом фігурантам
12:47
Оновлено
Стів Віткофф
Трамп оголосив дату візиту Віткоффа до РФ
12:43
Біля узбережжя Ємену перекинувся човен з африканськими мігрантами: 68 людей загинуло, 74 зникли безвісти
12:31
Філіппіни, ВМС
Філіппіни й Індія вперше розпочали спільні військово-морські навчання в Південнокитайському морі
12:09
Державна митна служба України
Відкритий конкурс з обрання керівника Держмитслужби: уряд оголосив склад конкурсної комісії
11:51
ЗСУ, ППО
Сили ППО за ніч знешкодили 161 зі 162 ворожих дронів
11:38
Зеленський та Ердоган
Україна працює над візитом Ердогана, головною темою буде вільна торгівля з Туреччиною, - посол Джелял
11:21
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Споживання електроенергії зростає: ситуація в енергосистемі 4 серпня
11:14
Найбільший НПЗ Індії придбав 7 млн барелів нафти зі США, Канади та Близького Сходу, - Reuters
11:05
Брати Галлагери з гурту Oasis
Під час концерту Oasis у Лондоні помер фанат, упавши з верхнього ярусу стадіону "Вемблі"
11:04
Польща
У Польщі фермера оштрафували на €25 тис. за сморід зі свинарника: для сплати коштів створили збір
11:00
Ексклюзив
Мар'яна Савка
Дуже хотілося б, щоб українці в масі своїй подолали комплекс меншовартості, - письменниця Савка
10:50
"Ми будемо співати колискові попри виття сирен": Сергій Притула вчетверте став батьком
10:42
російська армія, мобілізація
Окупанти просунулись поблизу трьох населених пунктів Донеччини, - DeepState
10:32
Укртатнафта
Справа про виведення $20 млн з Укртатнафти в перший день повномасштабного вторгнення: звинувачена працівниця банку постане перед судом
10:17
Ексклюзив
СБУ
Правоохоронці дозволяють собі проводити обшуки без ухвали суду, що не відповідає ні стандартам ЄС, ні Конституції, - адвокаційний менеджер Кузишин
10:16
СБУ на Дніпровщині затримала військового Держспецтрансслужби Міноборони, завербованого росіянами
10:15
Банки ОАЕ закрили рахунки або ввели обмеження для близько 30% підприємств-клієнтів із РФ, - СЗР
10:03
"F1 Фільм" став найкасовішою стрічкою в карʼєрі Бреда Пітта
10:00
OPINION
Про український DOGE
09:50
Boeing
Уперше за 30 років: тисячі працівників оборонного підрозділу Boeing у США оголосили страйк
09:49
Латвія
У Латвії заблокували ще 10 пропагандистських російських сайтів
09:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 серпня: скільки коштує долар, євро і злотий
09:21
Дональд Трамп
"Вони там, де мають бути": Трамп підтвердив переміщення американських підводних атомних човнів після погроз Медведєва
09:19
Маркус Зьодер
Прем’єр Баварії закликав скасувати соціальну допомогу для українських біженців
09:17
Ексклюзив
Ближче до кордонів Донецької та Дніпропетровської областей ситуація стабілізувалася, - пресофіцер 59 ОШБо БпС "Степові Хижаки" Мишак
09:15
У Сочі затримали росіян, які знімали відео на фоні палаючого НПЗ
08:53
Оновлено
Атака РФ на Одесу, 4 серпня
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині працювала ППО, на Дніпровщині серед поранених - 4-місячна дівчинка
08:42
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу звернувся до Червоного хреста з проханням про допомогу заручникам, утримуваним у Газі
08:30
Ексклюзив
Покровськ
Навколо Покровська стискається напівкільце, - військовий експерт Лакійчук
08:27
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті зафіксували 183 бої: на Покровському напрямку ворог здійснив 49 штурмів
08:18
імпорт автомобілів
УкрАвтопром назвав 10 найпопулярніших авто на ринку нових легковиків у липні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV