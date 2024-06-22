Бо якщо не буде забезпечений навчальний процес, мами з дітьми просто змушені будуть поїхати з країни, аби діти не замерзли в школах і змогли навчатися.

З другого разу отримала відповідь міністра освіти Оксена Лісового.

ВНЗ і заклади профтехосвіти почнуть навчальний рік раніше, тобто до 1 вересня. Зимові канікули будуть довгими, наскільки це максимально можливо. Другий семестр буде подовжено, тобто він може закінчитися аж наступного липня. Лише 30% українських шкіл обладнані генераторами. І то не повністю : в частині з них заживлені лише пункти незламності, а це лише зарядки та гарячий чай… Кошти на забезпечення пальним цих наявних генераторів уряд виділяти не збирається. Це ляже на місцеве самоврядування, сказав міністр. Чи є в них достатньо податків і коштів для такої витратної частини як пальне для генераторів освітніх закладів і критичної інфраструктури, ніхто досі так і не порахував. І це проблема. Школи раніше на навчання не виходитимуть, працюватимуть з 1 вересня. Але цілком ймовірно, що частину навчання доведеться знову перевести в онлайн, сказав міністр.

При цьому як забезпечити вчителів та учнів безперебійним інтернетом в умовах відключень теж не знає ніхто. Виглядає, що самі батьки мають подбати, аби мати безперебійні джерела живлення бодай вдома для навчання…

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Думаю, за таких умов відтік людей з країни виглядає більш ніж реальним. І це точно знову вплине і на ринок праці, який сьогодні потребує працівників, і на зменшення ринку, і на поглиблення демографічної кризи.

На питання, що робить уряд для вирішення демографічної катастрофи, віцепрем'єрка Юлія Свириденко відповіла, що від 10 до 15 тисяч українців пройшли перекваліфікацію в центрах зайнятості…

Я не буду це коментувати, але, вочевидь, ми вже постали перед тим, аби сформувати перед країною основи імміграційної політики: кого ми хочемо бачити на українському ринку праці на тлі відтоку українців та необхідності залучення українських чоловіків до ЗСУ.

Люди не просто важливі. Люди вирішують все: і долю цієї війни, і якою буде Україна після неї. І про це треба думати вже зараз. Бодай про те, як не втратити ще декілька мільйонів українок з дітьми…

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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