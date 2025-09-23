Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Злам Дії: приберіть Федорова
OPINION

Злам Дії: приберіть Федорова

Костянтин Корсун
23 вересня, 2025 вiвторок
10:00
Погляд

В Україні сталася чергова, штучно створена техногенна катастрофа: на закритому ТГ-каналі пропонують базу з 20 мільйонами рядків записів про користувачів Дії. Чисто збіг, що цифроміністр Федоров хвалився десь такою ж кількістю користувачів Дії. Ціна бази – 4500 доларів*

Зміст

 Що входить до товару: ПІБ, дата народження, номер телефону, email, коли створено (запис?), податковий номер, ЄДРПОУ, назва компанії, адреса, серія та номер паспорта, коли й ким видано, номер ІD-картки та ін.

На пробу потенційним покупцям пропонують 1 млн записів.

Ну тобто повний набір даних, потрібний, щоб оформити на вас кредит або зареєструвати фірму — все як завжди, все як ми любимо. 

Попередній витік стався у січні 2022, і тоді витекло 13 мільйонів записів. 

І знов так збіглося, що саме про стільки користувачів за два тижні до витоку повідомляв Дія-міністр Федоров.

Актуальність бази-2025 підтверджується новими назвами міст та вулиць – завдяки святій декомунізації. 

Те, що витік стався саме з Дії – підтверджує також ряд технічних експертів. Зокрема, гуру українського хакінгу Sean Brian Townsend та менш відомий, але серйозний фахівець Kir Vaznitcky.

Характерною особливістю обох витоків — і 2022, і 2025 - є те, що сам їх факт категорично заперечується міністерством цифрових трансформаторів

Читайте також: Немає Дії – не маєш права на свободу пересування

Суть їх заяв приблизно така: "Ви всьо врьоті, Дію неможливо хакнути, ваші докази – ніякі не докази, такі бази можна купити у любому воєнторзі".

Хоча від початку, з 2019 року було зрозуміло, що витоки однозначно стануться і їх потік буде стабільним – тому що Федоров у інтерв’ю виданню "Лівий берег" позначив свою позицію: "Роль кібербезпеки дещо перебільшена". 

Тому злам Дії був лише справою часу.

До першого зламу були однозначно причетні російські спецслужби, які дуже намагалися саме показати незахищеність Дії. Тоді, у 2022-му, вони просили за повну базу 15 тисяч доларів, але виставили на публічний доступ 200 тисяч найсвіжіших записів – саме щоб переконати, що вони з Дії.

До речі, коли я та інші експерти розказували про цей витік, нам повірили далеко не усі. Зате цей факт у вересні 2024 підтвердив суд присяжних американського штату Мериленд.

І навіть назвав прізвища 5 громадян Росії, які здійснили цей кіберзлочин, четверо з яких – штатні офіцери російської військової розвідки ГРУ: полковник Юрій Денісов, лейтенанти Владіслав Боровков, Деніс Денисенко, Дмітрій Голошубов та Ніколай Корчагін. Цивільним співучасником був Амін Стігал.

Цього ж разу виглядає так, начебто спецслужби запорєбріка вже не стали паритися зі зламом – все одно мініцифра буде все заперечувати, хоч який smoking barrel пред’явити як доказ. 

Тому, скоріш за все, злили базу звичайні "комерційні" хакери. І просто продають ці дані за гроші. До речі, продають відносно дешево як для такої цінної бази. 

Читайте також: Навіщо державі вкрай необхідно цифрувати всіх хом’ячків

Вангую найближчим часом нову хвилю онлайн-шахрайств, зламів облікових записів, месенджерів, акаунтів соцмереж та інших зловживань.

Буквально днями стався витік із системи "е-нотаріат" – яку ще тільки тестують.

У грудні 2024 потужно хакнули реєстри Мінюста. І РезервХрест хакали (травень 2024) і всі інші поробки жижиталізаторів. Дія так та досі працює через раз.

І весь цей п**дець це буде продовжуватися, no doubts. 

Тому що у країні немає нормальної мережі національного кіберзахисту та професійної незалежної системи захисту персональних даних

Їх імітація – є, а от щоб працювало – такого нема. Шашечки чудові, а от їхати все ніяк не вдається.

А корінь усіх проблем – Михайло Федоров. Це найгірше, що могло статися з Україною. Як то кажуть, це вам за те, що не молитесь.

Це він є ідеологом та основним драйвером "цифровізації" за російськими лекалами. До речі, про "російськість" його політики та загалом підходів можна почитати тут

Саме Міша перегибає через коліно усі інші відомства, щоб отримати їхні бази та виставити їх онлайн – із суто формальним захистом "та все норм буде". Не буде.

Саме він продавлює законодавчі ініціативи, які вбивають безпеку даних в Україні та полегшують роботу російськи хакерам. 

Саме пан Михайло стоїть за блокуванням створення незалежних органів з кібербезпеки та захисту персональних даних, Кібервійськ ЗСУ та і загалом підтримання стабільного хаосу у сфері кіберзахисту України. 

Приберіть Федорова – і картковий будиночок "жижиталізації" посипеться як листя у жовтні. Це обумовлено його ексклюзивним статусом у очах Зеленського та повну недоторканість – до самого закінчення "епохи Зе". 

А до того поставки надзвичайних кіберситуацій зупинятися не будуть, ні.

Основна провина за напад лежить однозначно на нападнику – але також і на тому, хто не зробив нічого для захисту. Запитайте "шашличника".

Джерело

Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
скандал
Технології
Дія
Читайте також:
Пільги для пенсіонерів
Автор Ірена Моляр
22 вересня, 2025 понедiлок
Розенко: Реальний прожитковий мінімум сьогодні має складати 8-10 тис. грн
Василь Шкляр
Автор Леся Вакулюк
21 вересня, 2025 неділя
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
Іван Світличний
Автор Тетяна Яворська
20 вересня, 2025 субота
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 48.39
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
23 вересня
09:56
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 103 зі 115 ворожих дронів
09:38
Джиммі Кіммел
Disney відновлює трансляцію шоу Джиммі Кіммела
09:31
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Це навала живої сили противника: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
08:49
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 23 вересня: на Одещині загинула жінка, є поранені
08:39
Ексклюзив
Петро Андрющенко
"У Росії з економікою все погано": Андрющенко про скорочення фінансування на ТОТ
08:28
Партизани розвідали "Кримський Титан", де окупанти під виглядом хімікатів для добрив виробляють вибухівку
08:18
Оновлено
Протягом минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: третина з них на Покровському напрямку
08:12
Росіяни знову використовують Кримський міст для перекидання техніки, - Андрющенко
08:02
Огляд
укриття
Світ ховається під землю: як у Європі та США готуються до можливої війни і будують укриття
08:00
OPINION
Кремль пред'явив нову генерацію колаборантів
07:28
Аналітика
суд, санкції
Ультиматум Трампа Європі: чому США введуть нові санкції проти нафтодоларів Кремля лише разом з ЄС. Пояснюємо
07:24
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 літаки, гелікоптер та 5 танків
06:43
Зеленський - Келлог
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся зі спецпредставником Трампа Келлогом
06:24
Росіяни другу ніч поспіль атакують Запоріжжя авіабомбами: спалахнули пожежі, є загиблий
06:01
Швеція
Швеція заявила про намір збивати російські літаки, якщо ті порушать її повітряний простір
05:48
Кястутіс Будріс
Глава МЗС Литви Будріс запропонував ЄС залучити знання та досвід України для створення "стіни дронів"
00:34
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА
00:03
Оновлено
Золотий м'яч
Володарем "Золотого м'яча - 2025" став Усман Дембеле
2025, понедiлок
22 вересня
23:15
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Нью-Йорк, де братиме участь у Генасамблеї ООН
23:05
інавгураціїя Санду
Молдова може стати плацдармом для нападу на Одещину в разі перемоги проросійських партій на виборах, – Санду
22:22
Молдова
У Молдові затримали 74 осіб за підозрою у підготовці заворушень на парламентських виборах
22:14
Ексклюзив
Олексій Кошель
Влада має бути обережною, щоб на переговорах з РФ не загнати себе у пастку виборів, - політолог Кошель
22:04
Ексклюзив
Євген Дикий
Дикий назвав ключові цілі, які росіяни переслідують у Європі
21:43
Ексклюзив
Олександр Краєв
Трамп бере США в ручне керування, - експерт-міжнародник Краєв
21:21
Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 6-го туру
20:53
Денис Бігус
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ
20:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
Путін вважає, що США благословили його поведінку, - Княжицький
20:31
Трамп Зеленський
Зеленський і Трамп зустрінуться 23 вересня, - Білий дім
20:18
Радослав Сікорський
"Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, то очікуйте наслідків": Сікорський на засіданні Радбезу ООН звернувся до РФ
20:05
Представники Угорщини й Словаччини не братимуть участі в обговоренні ЄС щодо "стіни з дронів"
20:00
OPINION
Росія повертається в Азію
19:55
Оновлено
Крістіан Біловар (в центрі), "Динамо" - "Олександрія"
"Динамо" втратило очки з "Олександрією", "Шахтар" здолав "Зорю": результати усіх матчів 6-го туру УПЛ
19:20
Володимир Зеленський
Зеленський подав до ВР законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Британію
19:19
Сенат США
До cенату США внесли законопроєкт щодо заморожених активів Росії
19:13
Молдова
Росія розробила план втручання у вибори в Молдові, - Bloomberg
19:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог уже має проблеми з логістикою та ПММ: 93-тя ОМБр про південно-костянтинівський напрямок
18:45
Аналітика
дрон-камікадзе
Україна відкриває експорт озброєнь. Частково
18:41
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ була б порушенням міжнародного права
18:34
Ексклюзив
БПЛА
У західних політиків ще немає ясної картини щодо "Стіни дронів", - засновник компанії-виробника БПЛА Боровик
18:30
Ексклюзив
Трамп та його прихильники підходять до межі, – експерт про політичну ситуацію у США, наступ на свободу слова та як це може вплинути на Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV