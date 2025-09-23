Що входить до товару: ПІБ, дата народження, номер телефону, email, коли створено (запис?), податковий номер, ЄДРПОУ, назва компанії, адреса, серія та номер паспорта, коли й ким видано, номер ІD-картки та ін. На пробу потенційним покупцям пропонують 1 млн записів. Ну тобто повний набір даних, потрібний, щоб оформити на вас кредит або зареєструвати фірму — все як завжди, все як ми любимо.

Попередній витік стався у січні 2022, і тоді витекло 13 мільйонів записів. І знов так збіглося, що саме про стільки користувачів за два тижні до витоку повідомляв Дія-міністр Федоров.

Актуальність бази-2025 підтверджується новими назвами міст та вулиць – завдяки святій декомунізації. Те, що витік стався саме з Дії – підтверджує також ряд технічних експертів. Зокрема, гуру українського хакінгу Sean Brian Townsend та менш відомий, але серйозний фахівець Kir Vaznitcky.

Характерною особливістю обох витоків — і 2022, і 2025 - є те, що сам їх факт категорично заперечується міністерством цифрових трансформаторів. Читайте також: Немає Дії – не маєш права на свободу пересування Суть їх заяв приблизно така: "Ви всьо врьоті, Дію неможливо хакнути, ваші докази – ніякі не докази, такі бази можна купити у любому воєнторзі".

Хоча від початку, з 2019 року було зрозуміло, що витоки однозначно стануться і їх потік буде стабільним – тому що Федоров у інтерв’ю виданню "Лівий берег" позначив свою позицію: "Роль кібербезпеки дещо перебільшена". Тому злам Дії був лише справою часу. До першого зламу були однозначно причетні російські спецслужби, які дуже намагалися саме показати незахищеність Дії. Тоді, у 2022-му, вони просили за повну базу 15 тисяч доларів, але виставили на публічний доступ 200 тисяч найсвіжіших записів – саме щоб переконати, що вони з Дії. До речі, коли я та інші експерти розказували про цей витік, нам повірили далеко не усі. Зате цей факт у вересні 2024 підтвердив суд присяжних американського штату Мериленд. І навіть назвав прізвища 5 громадян Росії, які здійснили цей кіберзлочин, четверо з яких – штатні офіцери російської військової розвідки ГРУ: полковник Юрій Денісов, лейтенанти Владіслав Боровков, Деніс Денисенко, Дмітрій Голошубов та Ніколай Корчагін. Цивільним співучасником був Амін Стігал.

Цього ж разу виглядає так, начебто спецслужби запорєбріка вже не стали паритися зі зламом – все одно мініцифра буде все заперечувати, хоч який smoking barrel пред’явити як доказ. Тому, скоріш за все, злили базу звичайні "комерційні" хакери. І просто продають ці дані за гроші. До речі, продають відносно дешево як для такої цінної бази. Читайте також: Навіщо державі вкрай необхідно цифрувати всіх хом’ячків Вангую найближчим часом нову хвилю онлайн-шахрайств, зламів облікових записів, месенджерів, акаунтів соцмереж та інших зловживань. Буквально днями стався витік із системи "е-нотаріат" – яку ще тільки тестують. У грудні 2024 потужно хакнули реєстри Мінюста. І РезервХрест хакали (травень 2024) і всі інші поробки жижиталізаторів. Дія так та досі працює через раз.

І весь цей п**дець це буде продовжуватися, no doubts. Тому що у країні немає нормальної мережі національного кіберзахисту та професійної незалежної системи захисту персональних даних. Їх імітація – є, а от щоб працювало – такого нема. Шашечки чудові, а от їхати все ніяк не вдається.

А корінь усіх проблем – Михайло Федоров. Це найгірше, що могло статися з Україною. Як то кажуть, це вам за те, що не молитесь. Це він є ідеологом та основним драйвером "цифровізації" за російськими лекалами. До речі, про "російськість" його політики та загалом підходів можна почитати тут.