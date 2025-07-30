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OPINION

Немає Дії – не маєш права на свободу пересування

Костянтин Корсун
30 липня, 2025 середа
18:03
Погляд

А що це усі заметушилися навколо "квитки на потяг лише через Дію"?*

Зміст

Це ж почалося ще два роки тому, коли придбати квиток на міжнародні потяги стало можливим лише і виключно через Дію. 

Нема Дії, вона тобі не подобається, нема коштів на сучасний смартфон – ходи пішки, їдь у Польщу на таксі. Іди у с*аку, однім словом, партії видніше як тобі краще.

А зараз, після двох років соціального експерименту, рівно та ж сама історія просто масштабується: тепер і на внутрішні рейс до Львова чи Одеси купити квиток — можна лише і виключно через Дію. Не подобається Дія? Значить ти аналоговий луддит, противник прогресу. Какашка. Агент Кремля. 

Та і загалом, нефіг їздити кудись на відпочинок, працюй, курва. Не на часі. Ось депутатам обов’язково потрібно до теплого моря злітати, бо вони тяжко працюють – аж харя у кадр не влазить. Кнопки тиснути за диктаторські закони – ото дійсно справжня робота, а не те шо у тебе.

Загалом ситуація з цифровим контролем держави розвивається цілком логічно, як на мене: два роки тому ніхто не вийшов з картонками проти незаконного обмеження цифрових прав людини. Один я розривався, але не був почутий суспільством (влада вже 6 років як свідомо оглухла).

Більшості громадян було пох на знищення приватності, на право захисту персональних даних. Усі користувачі прекрасного додатку Дія намагалися не помічати чавунне чиновницьке рило, яке по-хамськи влізло в особистий простір громадянина. Розмальований держак цифрової лопати автократи акуратно засунули громадянам у дупу – і при цьому самі ж громадяни ще й аплодували та підкидали чепчики вгору "Ми перші у Світі! Уря-уря!". 

Я продовжую стверджувати, що усі, хто добровільно встановили собі Дію, РезервХрест чи інші засоби державного цифрового стеження – свідомо відмовилися від своїх цифрових прав. Та, відповідно, не можуть обурюватися новими правилами та обмеженнями від влади жижиталізаторів. 

Для вас будуть вводитися чергові "покращення", але ви матимете право лише аплодувати. Бо вас не цікавила безпека ваших даних, вам була потрібна лише зручність. 

От і маєте "зручність": немає Дії – не маєш права на свободу пересування. 

Далі те саме буде з усіма іншими правами: вибору місця проживання, особистої недоторканності, таємниці листування, невтручання в особисте і сімейне життя, та всі інші дурниці, передбачені Розділом II Конституції України. 

Це практична реалізація китайської моделі цифровізації, наступним кроком буде введення "соціальних рейтингів" з виключенням із соціуму за "неприйнятну поведінку". Детальніше про це дивіть у 1 серії 3 сезону "Чорного дзеркала", серія називається "Під укіс" (Nosedive) 2016 року.

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Я зараз крамольну річ скажу, але виявляється, що навіть на Росії, тоталітарній країні, яка фізично вбиває усіх противників "рускава міра" – навіть там немає вимоги проходити онлайн-ідентифікацію для купівлі залізничних квитків. 

Треба лише вказати номер паспорта, який можуть перевірити при посадці. 

Парадокс: автократія не слідкує за громадянами у потягах, а у демократичній європейській країні — це стане обов’язково з 1 серпня 2025. Куди їдеш, навіщо, що везеш, про що говориш, може на мітинг проти  Найвеличнішого зібрався? 

Я намагаюся донести усі ці речі вже понад десять років, але проблеми цифрових свобод громадянина реально цікавлять десь приблизно 20 тисяч людей. А тією ж Дією, з її pohuy на права громадян – користується щонайменше кілька мільйонів. І більшості з них дійсно pohuy на якісь там "цифрові права". 

"Це вся якісь незрозумілі інтелігентські штучки, я звичайна людина, кому я потрібен?".

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Коли не зможеш відвезти дітей на море до Одеси, бо у тебе немає грошей на сучасний смартфон, або він розрядився, або не працює мобільний Інтернет – ось так буде зрозуміліше. Коли жижиталізація дасть тобі буквально по лобі.

Давай, Федоров, більше пекла. Я знаю, ти хочеш. І можеш. 

Хом’ячок ще не повною мірою зрозумів у якій прекрасній цифровій країні він живе.

І до речі: квитків як не було у вільному продажі – так і немає. Зате вони є у "перекупів" – все як раніше. І "Дія" тут нічим не допомогла. Зате збільшила кількість користувачів, яких можна моніторити. Проблему для громадян не вирішили, зате збільшили держконтроль за їхніми смартфонами. 

Бінго.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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