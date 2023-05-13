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Головна Війна з Росією Погодні умови на півдні сприяють очікуванню гарних новин, - командир підрозділу "Стугна" Лінько
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Погодні умови на півдні сприяють очікуванню гарних новин, - командир підрозділу "Стугна" Лінько

13 травня, 2023 субота
10:16
Війна з Росією Карта бойових дій_0205

Командир підрозділу "Стугна" Дмитро Лінько зазначив, що окупанти на півдні готуються та очікують наступу з боку ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На півдні відбуваються локальні бої, але тактичних змін на лінії фронту нема. Хороша погода дає можливість й перспективи щодо застосування потрібних дій з нашого боку. Будемо очікувати хороші новини й на південному напрямку", - зауважив Лінько.

За словами командира підрозділу "Стугна", ворог найбільш очікує саме на півдні активних дій з боку ЗСУ.

"Як тільки відбувається будь-яка активність, росіяни підіймають ґвалт, що вже почався наступ ЗСУ. Окупанти дійсно цього бояться та готуються. Вони побудували ешелоновану оборону. Але ніхто не знає, де саме відбудеться наступ ЗСУ, якого всі чекають. І це добре, тому що військова таємниця має зберігатися", - підкреслив Лінько.

  • У Ставропольському краї РФ, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади
  • Українські Сили оборони почали "формувати" операції напередодні очікуваного контрнаступу проти російської армії



 

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