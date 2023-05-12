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У Ставропольському краї формується окрема мотострілецька бригада, яка має посилити РФ у війні з Україною, - Генштаб

12 травня, 2023 п'ятниця
18:56
Війна з Росією окупанти

У Ставропольському краї РФ, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 12 травня.

Окрему мотострілецьку бригаду, яку формують у Ставропольському краї РФ, відправлять в Україну, щоб компенсувати втрати.

"Окрім доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини. Переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, водночас загарбники прагнуть заробити грошей", - пише Генштаб.

Обстріли території України та ситуація на фронті

Протягом доби російський противник завдав 4 ракетних та 26 авіаударів, здійснив більш як 20 обстрілів з РСЗВ. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби ворог здійснив 36 атак на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. 
  • На Лиманському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку РФ продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом доби, ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Росія завдала авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки РФ в районі міста Мар’їнка. Водночас, ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах Пречистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках російський противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, а також Кізомис Херсонської області.
  • Агресор здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Зокрема, це Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Удари ЗСУ по росіянах:

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки Росії

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію РЕБ (радіоелектронної боротьби) окупантів.

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