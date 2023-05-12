У Ставропольському краї формується окрема мотострілецька бригада, яка має посилити РФ у війні з Україною, - Генштаб
У Ставропольському краї РФ, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 12 травня.
Окрему мотострілецьку бригаду, яку формують у Ставропольському краї РФ, відправлять в Україну, щоб компенсувати втрати.
"Окрім доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини. Переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, водночас загарбники прагнуть заробити грошей", - пише Генштаб.
Обстріли території України та ситуація на фронті
Протягом доби російський противник завдав 4 ракетних та 26 авіаударів, здійснив більш як 20 обстрілів з РСЗВ. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби ворог здійснив 36 атак на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.
- На Бахмутському напрямку РФ продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом доби, ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Росія завдала авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки РФ в районі міста Мар’їнка. Водночас, ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.
- На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах Пречистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках російський противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, а також Кізомис Херсонської області.
- Агресор здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Зокрема, це Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.
Удари ЗСУ по росіянах:
Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки Росії
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію РЕБ (радіоелектронної боротьби) окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе