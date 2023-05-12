Про це передає CNN із посиланням на високопоставленого військового посадовця США та високопосадовця Заходу.

Тактику вважають стандартною, адже вона застосовується перед великими операціями. Саме формування передбачає вражання цілей, таких як склади зброї, командні центри та бронетехніка і артилерійські системи, щоб підготувати поле бою для сил, які наступатимуть.

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Такі підготовчі операції можуть тривати протягом багатьох днів, перш ніж розпочнеться основна частина запланованого контрнаступу України, каже високопоставлений військовий представник США.

Як нагадує видання, коли наприкінці минулого літа Україна розпочала контрнаступ у південній та північно-східній частинах країни, йому так само передували атаки для формування поля бою.

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Крім того, такі операції з "формування" можуть призначатися для того, щоб заплутати противника.