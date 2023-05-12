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ЗСУ почали "формувати" операції напередодні контрнаступу, - CNN

12 травня, 2023 п'ятниця
06:00
Війна з Росією ЗСУ

Українські Сили оборони почали "формувати" операції напередодні очікуваного контрнаступу проти російської армії

Про це передає CNN із посиланням на високопоставленого військового посадовця США та високопосадовця Заходу.

Тактику вважають стандартною, адже вона застосовується перед великими операціями. Саме формування передбачає вражання цілей, таких як склади зброї, командні центри та бронетехніка і артилерійські системи, щоб підготувати поле бою для сил, які наступатимуть. 

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Такі підготовчі операції можуть тривати протягом багатьох днів, перш ніж розпочнеться основна частина запланованого контрнаступу України, каже високопоставлений військовий представник США.

Як нагадує видання, коли наприкінці минулого літа Україна розпочала контрнаступ у південній та північно-східній частинах країни, йому так само передували атаки для формування поля бою. 

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Крім того, такі операції з "формування" можуть призначатися для того, щоб заплутати противника.

  • 10 травня командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив інформацію, яку попередньо повідомляли військові командири, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України змусили російських терористів відступити на дистанцію до 2-х кілометрів.
  • А держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ресурси для повернення територій, захоплених Росією за час повномасштабної війни.
  • Після цього секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затверджені.
  • А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вважати контрнаступ ЗСУ, про підготовку до якого нині багато говорять, останнім.
  • Вже ввечері 11 травня президент Володимир Зеленський заявив, що невдовзі оголосить дуже важливі новини стосовно оборони України.

Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
наступ ЗСУ
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