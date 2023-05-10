Кулеба закликав не вважати запланований контрнаступ ЗСУ останнім

Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

"Не вважайте цей контрнаступ останнім, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. І якщо цим контрнаступом нам вдасться звільнити наші території, то в кінці ви скажете, що це був останній, а якщо ні, то значить, треба готуватися до наступного контрнаступу", - заявив дипломат.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що наступ України на ворога на тимчасово окупованих територіях Донбасу спричинить паніку серед населення та влади РФ.

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