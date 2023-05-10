Кулеба закликав не вважати запланований контрнаступ ЗСУ останнім
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вважати контрнаступ ЗСУ, про підготовку до якого нині багато говорять, останнім
Про це він сказав в інтерв'ю Bild.
"Не вважайте цей контрнаступ останнім, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. І якщо цим контрнаступом нам вдасться звільнити наші території, то в кінці ви скажете, що це був останній, а якщо ні, то значить, треба готуватися до наступного контрнаступу", - заявив дипломат.
- Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що наступ України на ворога на тимчасово окупованих територіях Донбасу спричинить паніку серед населення та влади РФ.
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