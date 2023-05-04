Про це він заявив на відео, опублікованому в його Telegram-каналі.

Судячи зі слів Рогозіна, він перебуває на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. На думку росіянина, погода сприяє бойовим діям, тому загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ, який може от-от розпочатися.

Рогозін прогнозує, що ЗСУ почнуть контрнаступ із застосування ракетних систем HIMARS, потім атакуватимуть дронами, а вже тоді в хід підуть танки Abrams і Leopard. Росіянин розповів, як окупанти збираються давати відсіч кожному з видів зброї, але припустив, що сили будуть нерівними і загарбники не впораються.

"Відповідно до нашої доктрини, ми маємо повне право на застосування тактичної ядерної зброї. Вона якраз для цього й існує. Це – великий зрівнювач, коли є явна невідповідність у силах і засобах звичайного озброєння на користь противника", – сказав Рогозін і назвав застосування тактичної ядерної зброї "найкращим способом зупинити наступ" ЗСУ.