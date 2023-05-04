Колишній гендиректор Роскосмосу Рогозін погрожує зупинити контрнаступ ЗСУ тактичною ядерною зброєю
Колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін, який нині вочевидь перебуває на фронті, погрожує зупинити контрнаступ ЗСУ тактичною ядерною зброєю
Про це він заявив на відео, опублікованому в його Telegram-каналі.
Судячи зі слів Рогозіна, він перебуває на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. На думку росіянина, погода сприяє бойовим діям, тому загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ, який може от-от розпочатися.
Рогозін прогнозує, що ЗСУ почнуть контрнаступ із застосування ракетних систем HIMARS, потім атакуватимуть дронами, а вже тоді в хід підуть танки Abrams і Leopard. Росіянин розповів, як окупанти збираються давати відсіч кожному з видів зброї, але припустив, що сили будуть нерівними і загарбники не впораються.
"Відповідно до нашої доктрини, ми маємо повне право на застосування тактичної ядерної зброї. Вона якраз для цього й існує. Це – великий зрівнювач, коли є явна невідповідність у силах і засобах звичайного озброєння на користь противника", – сказав Рогозін і назвав застосування тактичної ядерної зброї "найкращим способом зупинити наступ" ЗСУ.
- Міністр оборони України Олексій Резніков уважає, що російська ядерна зброя непридатна для використання. Останнє випробування РФ проводила в 1998 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 37.95
-
EUR
Купівля 40.98Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе