"Я би не перебільшував їхні можливості": Резніков висловив сумнів у наявності в РФ ядерної зброї
Міністр оборони України Олексій Резніков уважає, що російська ядерна зброя непридатна для використання. Останнє випробування РФ проводила в 1998 році
Про це чиновник сказав в ефірі телемарафону 1 травня.
За його словами, та зброя, яку РФ отримала в 90-х роках, уже застаріла, а нової країна-агресорка не виробляє. Тому Резніков уважає ядерний шантаж Росії блефом.
"Вони (росіяни, - ред.) могли зробити апґрейд та продовжити його (термін експлуатації, - ред.), але формально термін придатності минув іще тоді. Плюс виробником багатьох складових були українські заводи, ми їм уже не допомагаємо", - сказав Резніков.
Він нагадав, що останнє випробування ядерної зброї Росія здійснювала в 1998 році на полігоні в Казахстані.
"Тому ми не знаємо, чи дієве воно і взагалі – чи спрацює воно", — зазначив міністр.
"Я би не перебільшував їхні можливості", – додав він.
- РФ провалила випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" під час візиту президентра США Джо Байдена до Києва в лютому 2023 року.
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