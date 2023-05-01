Про це чиновник сказав в ефірі телемарафону 1 травня.

За його словами, та зброя, яку РФ отримала в 90-х роках, уже застаріла, а нової країна-агресорка не виробляє. Тому Резніков уважає ядерний шантаж Росії блефом.

"Вони (росіяни, - ред.) могли зробити апґрейд та продовжити його (термін експлуатації, - ред.), але формально термін придатності минув іще тоді. Плюс виробником багатьох складових були українські заводи, ми їм уже не допомагаємо", - сказав Резніков.

Він нагадав, що останнє випробування ядерної зброї Росія здійснювала в 1998 році на полігоні в Казахстані.

"Тому ми не знаємо, чи дієве воно і взагалі – чи спрацює воно", — зазначив міністр.

"Я би не перебільшував їхні можливості", – додав він.