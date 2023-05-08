Про це каже Володимир Гаврилов в інтерв'ю The Independent.

"Ми почнемо наш контрнаступ - коли й де це зараз не має значення. Росія буде в паніці. Ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що (їхня, - ред.) пропаганда демонструє хибну картину того, що насправді відбувається на місцях. Ця війна буде виграна на місцях, а не на екранах телевізорів, не в інтернеті", - вважає заступник міністра оборони України.

Гаврилов заявив, що РФ зазнала 200 тис. втрат з моменту повномасштабного вторгнення, хоча й Москва відкинула оцінку США про 20 тис. вбитих та 80 тис. поранених росіян за останні п'ять місяців.

"Я не здивуюся, якщо в якийсь день, можливо, цього місяця або наступного місяця ми побачимо щось, що сприяє негайному краху російської стратегії або її військової та економіки", - продовжив представник уряду.

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Готуючись до контрнаступу України, Гаврилов каже, що ситуація може почати дуже швидко розвиватися на місцях після багатьох місяців конфлікту на виснаження.

"Ми готові це зробити. Росія повинна прийняти це як неминучу частину цієї війни. Можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб закінчити війну якомога швидше. Я б дуже хотів, щоб 2023 рік був роком перемоги", - додав заступник міністра оборони України.