Деякі західні політики закликають Україну відмовитися від деокупації Криму та лякають ядерною війною, – Ташева
На Заході серед деяких політиків побутує думка, що звільнення українцями Кримського півострова може призвести до ядерної війни
Про це повідомила в інтерв’ю польському агентству PAP постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.
"Деякі західні політики нас застерігають. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути Крим. Однак я можу вас запевнити, що зв’язок між Кримом та Україною дуже міцний, він тягнеться ще з козацьких часів, і ніщо цього не змінить", - сказала Ташева.
Вона наголосила, що застереження лунають від деяких політиків. На їхню думку, повернення півострова можливе, але це може мати величезні наслідки як для Криму, так і для України. Їхні імена Ташева відмовилась розкривати.
"Також були тези, згідно з якими Крим ніколи не був українським. Я їх хочу похвалити, тому що Крим ніколи не був російським. Це були колонізовані території, але з історичною спадкоємністю та кримсько-татарським корінням. Зв'язок із Кримом та Україною дуже міцний і триває безперервно від козацьких часів і до сьогодні", - зазначила представниця.
Ташева зазначила, що Росія розглядає півострів як стратегічно важливу територію, намагається привласнити українську історію та культуру.
Представниця припустила, що Україна може повернути Крим найближчим часом.
- Представник ГУР МО Андрій Черняк вважає, що звільнення Криму є вирішальним у війні з Росією. Доки РФ окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною.
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