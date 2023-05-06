Деякі західні політики закликають Україну відмовитися від деокупації Криму та лякають ядерною війною, – Ташева

Про це повідомила в інтерв’ю польському агентству PAP постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

"Деякі західні політики нас застерігають. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути Крим. Однак я можу вас запевнити, що зв’язок між Кримом та Україною дуже міцний, він тягнеться ще з козацьких часів, і ніщо цього не змінить", - сказала Ташева.

Вона наголосила, що застереження лунають від деяких політиків. На їхню думку, повернення півострова можливе, але це може мати величезні наслідки як для Криму, так і для України. Їхні імена Ташева відмовилась розкривати.

"Також були тези, згідно з якими Крим ніколи не був українським. Я їх хочу похвалити, тому що Крим ніколи не був російським. Це були колонізовані території, але з історичною спадкоємністю та кримсько-татарським корінням. Зв'язок із Кримом та Україною дуже міцний і триває безперервно від козацьких часів і до сьогодні", - зазначила представниця.

Ташева зазначила, що Росія розглядає півострів як стратегічно важливу територію, намагається привласнити українську історію та культуру.

Представниця припустила, що Україна може повернути Крим найближчим часом.