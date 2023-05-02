Про це інформує Головне управління розвідки МО України у telegram.

"Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму — зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий "кримський жест доброї волі", - сказав Андрій Черняк.

За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.

"Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії — це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є", - сказав представник ГУР МО України.

Таким чином Черняк прокоментував нещодавню заяву колишнього командувача армії США у Європі Бена Годжеса, у якій той запропонував ізолювати Крим від РФ.

"Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки Росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Якщо ви подивитесь на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України", - сказав Бен Годжес.