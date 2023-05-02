РФ потрібно відрізати від Криму, це вирішальний крок, - Черняк
Представник ГУР МО Андрій Черняк вважає, що звільнення Криму є вирішальним у війні з Росією. Доки РФ окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною
Про це інформує Головне управління розвідки МО України у telegram.
"Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму — зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий "кримський жест доброї волі", - сказав Андрій Черняк.
За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.
"Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії — це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є", - сказав представник ГУР МО України.
Таким чином Черняк прокоментував нещодавню заяву колишнього командувача армії США у Європі Бена Годжеса, у якій той запропонував ізолювати Крим від РФ.
"Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки Росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Якщо ви подивитесь на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України", - сказав Бен Годжес.
- 1 травня окупаційна влада Криму заявила, нібито російська ППО відбиває атаку дронів на півострів. Голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов стверджує, що один безпілотник вже було збито.
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