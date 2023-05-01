У Криму прогриміли вибухи, окупанти заявили про роботу ППО

Про це він написав у телеграмі.

Аксьонов стверджує, що дрон був збитий на заході Криму.

"На заході Криму силами ППО було збито БПЛА. Наші військовослужбовці вирішують завдання чітко та ефективно", - йдеться у повідомленні.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв також заявив про атаку дронів та розповів, що всі служби міста знаходяться у стані готовності.

"Сили флоту у взаємодії з ППО зараз відбивають атаку ворожих БпЛА на зовнішньому рейді. Одного безпілотника вже збито. Усі служби міста перебувають у готовності", - пише він.