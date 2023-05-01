У Криму прогриміли вибухи, окупанти заявили про роботу ППО
Окупаційна влада Криму заявила, нібито російська ППО відбиває атаку дронів на півострів. Голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов стверджує, що один безпілотник вже було збито
Про це він написав у телеграмі.
Аксьонов стверджує, що дрон був збитий на заході Криму.
"На заході Криму силами ППО було збито БПЛА. Наші військовослужбовці вирішують завдання чітко та ефективно", - йдеться у повідомленні.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв також заявив про атаку дронів та розповів, що всі служби міста знаходяться у стані готовності.
"Сили флоту у взаємодії з ППО зараз відбивають атаку ворожих БпЛА на зовнішньому рейді. Одного безпілотника вже збито. Усі служби міста перебувають у готовності", - пише він.
- 29 квітня окупаційна влада Криму заявила про атаку безпілотників на нафтобазу в Севастополі.
- 29 квітня внаслідок вибухів на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами місткістю 40 тис. тонн.
- 30 квітня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що вибухи на нафтобазі окупантів у Севастополі - це підготовка до активних наступальних дій ЗСУ.
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