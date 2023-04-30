"Це підготовка до наступу ЗСУ": Гуменюк про вибухи на нафтобазі у Севастополі

Про це вона сказала у телемарафоні.

"Підірвана логістика ворога — це один з елементів підготовки до активних дій наших Сил оборони. Це і є підготовча робота до широкого повномасштабного наступу, якого всі очікують", - пояснює Гуменюк.

Вона також розповіла, що наразі у Криму відчувається великий ступінь тривожності. За її словами військові разом з родинами масово намагаються евакуюватися.

"Дуже великий ступінь тривожності та великі потоки, спрямовані на виїзд. Родини військових потужно евакуюються, після бавовни у Севастополі військові навіть намагаються оформлювати собі відпустки для того, щоб теж виїхати", - казала вона.