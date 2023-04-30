"Це підготовка до наступу ЗСУ": Гуменюк про вибухи на нафтобазі у Севастополі
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що вибухи на нафтобазі окупантів у Севастополі - це підготовка до активних наступальних дій ЗСУ
Про це вона сказала у телемарафоні.
"Підірвана логістика ворога — це один з елементів підготовки до активних дій наших Сил оборони. Це і є підготовча робота до широкого повномасштабного наступу, якого всі очікують", - пояснює Гуменюк.
Вона також розповіла, що наразі у Криму відчувається великий ступінь тривожності. За її словами військові разом з родинами масово намагаються евакуюватися.
"Дуже великий ступінь тривожності та великі потоки, спрямовані на виїзд. Родини військових потужно евакуюються, після бавовни у Севастополі військові навіть намагаються оформлювати собі відпустки для того, щоб теж виїхати", - казала вона.
- 29 квітня окупаційна влада Криму заявила про атаку безпілотників на нафтобазу в Севастополі.
- 29 квітня внаслідок вибухів на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами місткістю 40 тис. тонн.
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