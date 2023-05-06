У РФ відмовились від атак на Бахмут: готуються до контрнаступ ЗСУ, - ISW
Міністерство оборони Росії, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут на користь підготовки до очікуваного контрнаступу ЗСУ - це ставить ПВК Вагнера у скрутне становище
Про це йдеться у звіті ISW.
Експерти зазначають, що Міністерство оборони (МО) Росії, схоже, змінило пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від очікуваного українського контрнаступу, що поставило групу Вагнера і її засновника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.
Пригожин випустив серію відео 4 і 5 травня, оголосивши, що ПВК Вагнера піде з Бахмута 10 травня, якщо не отримає необхідних поставок, і почав особливо різкі та емоційні випади проти начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу та керівництва Міністерства оборони Росії в цілому.
У звіті вказують, що попри зміщення пріоритетів керівництва ЗС РФ, Пригожин не припинив спроб повністю захопити Бахмут.
На думку аналітиків, тривале утримання Вагнера в Бахмуті не узгоджується із загальним уповільненням темпів російських наступальних операцій в інших частинах України, оскільки регулярні російські війська, схоже, значною мірою зміщують акцент на підготовку до довгоочікуваного контрнаступу з боку України.
За винятком дуже обмежених і локальних атак в районі Кремінної та поблизу Донецька, російські війська в основному припинили наступальні операції на всій території бойових дій, що, ймовірно, означає перехід до оборони.
"Оперативно обґрунтованим рішенням для МО РФ було б почати притримувати і накопичувати боєприпаси і запаси, щоб підготуватися до будь-яких українських контрнаступальних дій, і відчайдушні заяви Пригожина вказують на те, що МО РФ, швидше за все, саме так і робить", - йдеться в огляді.
- Нагадаємо, 5 травня Командування Сил спеціальних операцій показало, як армія РФ використовує фосфорні і запалювальні боєприпаси у Бахмуті.
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