Воїни ССО показали палаючий Бахмут: росіяни використали фосфорні й запалювальні боєприпаси
Командування Сил спеціальних операцій показало, в яких умовах доводиться захищати Бахмут
Відео міста у вогні опублікували на facebook-сторінці та в телеграмі Командування ССО.
"Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити Бахмут!" – йдеться в описі до відео.
На кадрах видно, що в Бахмуті застосовано фосфорні боєприпаси. Інформацію про це підтвердила в коментарі "Українській правді" пресслужба ССО.
"Ворог використав фосфорні і запалювальні боєприпаси у Бахмуті, намагаючись стерти місто з лиця землі. Проте воїни ССО та інших підрозділів Сил оборони продовжують мужньо боронити місто. І в цих умовах ми продовжуємо нищити ворога", – зазначили там.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин написав листа керівництву міноборони РФ, у якому повідомив про намір вивести своїх найманців із Бахмута 10 травня.
- В українській розвідці вважають, що причиною таких заяв є те, що Пригожин не може виконати чергову обіцянку - захопити Бахмут до 9 травня
- Більше новин про події в Бахмуті читайте тут.
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