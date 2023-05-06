Відео міста у вогні опублікували на facebook-сторінці та в телеграмі Командування ССО.

"Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити Бахмут!" – йдеться в описі до відео.

На кадрах видно, що в Бахмуті застосовано фосфорні боєприпаси. Інформацію про це підтвердила в коментарі "Українській правді" пресслужба ССО.

"Ворог використав фосфорні і запалювальні боєприпаси у Бахмуті, намагаючись стерти місто з лиця землі. Проте воїни ССО та інших підрозділів Сил оборони продовжують мужньо боронити місто. І в цих умовах ми продовжуємо нищити ворога", – зазначили там.