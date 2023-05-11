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Україна отримала для наступу 600 видів західних озброєнь, - речник командування армії США в Європі та Африці

11 травня, 2023 четвер
10:24
Війна з Росією ЗРК Patriot

Світ надав Збройним Силам України близько 600 видів озброєнь, військової техніки й амуніції. Це більше, ніж є в будь-якої армії у світі

Про це заявив полковник Мартін О'Доннелл, речник командування армії США в Європі та Африці в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що США та міжнародна спільнота надали Україні близько 600 видів озброєнь та амуніції - "починаючи від танків Abrams і до танків Leopard і системи Patriot". 

"Це багато. Це більше, ніж є в будь-якої однієї армії у світі, особливо армії, що воює", - наголосив О'Доннелл.

За його словами, очевидно, що кожен із видів озброєнь вимагає забезпечення, боєприпасів та багато іншого, і значна частина сьогоднішніх обговорень була присвячена наданню боєприпасів для ППО, щоб українці могли закрити своє небо і, зокрема, наземні сили, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ.

"Україна чудово справляється", - додав американський полковник.

О'Доннелл не вважає, що на цьому етапі війни якась конкретна зброя здатна спрацювати як "срібна куля".

"Я не думаю, що в цій ситуації є "срібна куля". Я думаю, що "срібна" куля в цьому випадку - це готовність українців використати 600 різних систем, які ми вже надали", - зауважує він

Окрім того, речник підкреслив, що не всі види озброєнь вже пущені в хід: "Найближчими тижнями та місяцями, коли все почнеться, буде показово, як українці використовують ті системи, які їм надали. Оскільки Україна, сподіваюся, буде успішною на полі бою, ще важливіше, щоб міжнародна спільнота продовжувала надавати їй матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси, щоб вона була ще успішнішою".

Як відомо, нещодавно Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, скерований переважно на посилення її протиповітряної оборони та забезпеченням потреб артилерійських боєприпасів. Його загальна сума становить до 1,2 мільярда доларів.

  • 10 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ресурси для повернення територій, захоплених Росією за час повномасштабної війни.
  • Після цього секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затверджені.
  • А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вважати контрнаступ ЗСУ, про підготовку до якого нині багато говорять, останнім.
Україна
зброя
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
США
допомога США Україні
зброя для України
наступ ЗСУ
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