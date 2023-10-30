Погром у Дагестані це сигнал, що Росія не здатна витримати протистояння з Україною стратегічно, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що погроми в Дагестані це приклад того, що вже вдруге за рік Росія втрачає контроль над подіями у власній країні
Про це він сказав у вечірньому зверненні за 30 жовтня.
Глава держави наголосив, що намагаючись не втратити захоплені в Україні території, РФ втратила контроль над подіями у власній державі. За його словами, ситуація в Дагестані показує, що хоча Росія ще поки може вести бойові дії, стратегічно вона вже не здатна витримати протистояння.
"Ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік у Росії втрачається контроль над подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки – поки – може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно", - каже президент.
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29 жовтня в Махачкалі, столиці Дагестану, відбулися протести проти літака з ізраїльтянами. Кілька тисяч людей викрикували гасла на підтримку Палестини, тримаючи в руках антиізраїльські плакати. Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали увечері 29 жовтня телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.
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