Поховали міф про непереможність армії РФ. Залужний привітав з Днем захисників та захисниць України потужним відео
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний у День захисників і захисниць України опублікував привітання
Про це він написав у своєму фейсбук.
"Зима 22-го - вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу. У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії", - написав він.
Залужний наголосив, що тепер Україна повертає своє.
"А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу! Разом до Перемоги! Слава Україні", - йдеться у дописі.
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