Сестра Клара любить читати мої колонки, тож цілком слушно зауважила, що коротенькі есеї іспанського священника можуть не раз стати у пригоді як джерело натхнення, свіжих думок і нових тем.

Вона не помилилася. Адже не на одного письменника, на мене також, не раз нападає стан дивної спустошеності й мало що не страху перед білим аркушем паперу або монітором. Мова відмовляється слугувати. Слова перестають слухатися. Голова стає порожня і дисфункціональна, хоч іще вчора під час розмови з читачами в ній роїлася тисяча дивовижно гарних, дотепних і вповні розумних думок. Це те, що називають "письменницьким блоком". Ральф Еллісон, який 1952 року написав бестселер "Невидимий чоловік", не спромігся написати продовження цього роману аж до своєї смерті у 1994 році, попри дві тисячі сторінок підготовчих нотаток, і скаржився своєму другові, письменникові Солу Беллоу, що має "письменницький блок завбільшки з готель „Рітц”".

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Тож коли на обрії творчого життя починає маячити ось такий хмарочос, варто негайно вдатися до помічних ліків. Одним письменникам у боротьбі з творчим блоком допомагає алкоголь, іншим – слухання класики, ще одним – ароматерапія, хтось вирушає в мандри й пише шедеври у плацкартному вагоні, а я ось гортаю книжку Дескальсо.

"Хвала мужності", саме так називається один з есеїв іспанця. Бувають дні, пише він, коли повертаєшся додому вщент розбитий від утоми й нерозуміння. Тоді чудодійними ліками стають сонати Моцарта, написані у найгірші часи життя, коли композитору доводилося відвідувати будинки багатіїв, щоб потай засунути до кишень канапки та котлети, харчі, якими він рятуватиметься протягом наступного тижня. Однак музика, написана у ті скрутні часи, – це суцільний потік чистоти й радості, і в нас навіть думки не виникає про злигодні долі генія.

Або ж п’ята симфонія Брукнера; автор почув її перше виконання аж через дев’ятнадцять років після того, як її було написано. Яку мужність треба було мати, щоб витримати таку безбожно тривалу паузу! "Я добре знаю, як і кожен письменник або артист, – пише священник, – що твір, якого тобі не довелося донести до прем’єри чи до друку, неначе помирає на твоїх руках. Час не виліковує цієї рани. Навпаки. Ти відчуваєш, що написаний текст росте у твоїх нутрощах, як дитина, якої мати не змогла вчасно народити".

Я відкладаю книжку і дивлюся у вікно, згадуючи один із найулюбленіших рядків із Василя Стуса: "В мені уже народжується Бог...". Стус був мужнім чоловіком. Що таке мужність сьогодні? Може, це жертовний вияв любові до всіх нас, який дав сили моєму земляку, капітану Андрію Антиховичу, спрямувати свій підбитий російськими орками літак Су-25 на колону ворожої техніки?

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А може, отець Дескальсо має рацію, і мужність – це готовність і витривалість, це довготривалий зосереджений чин і затяте долання несприятливих обставин та непокірної матерії протягом багатьох літ? Навіть тоді, коли опускаються руки, нападають втома, знеохочення та зневіра. Такі завбільшки, як готель "Рітц", або й вищі. Коли на одного капітана Антиховича припадає десяток найрізноманітніших продажних Юд, як у військовій формі, так і в цивільному, готових за помірну ціну корегувати ракетні удари по українських містах з усіма їхніми жінками та дітьми, відмазувати від армії, заробляти на продуктах для тієї ж таки армії, на донатах стареньких пенсіонерок тощо. Знову ці дві України, одна з яких життя не шкодує задля нас усіх, а друга рада продати й зрадити найсвятіше й найдорожче...

Але тільки мужність і створює лад, долаючи твердою рукою корупцію та решту видимих і невидимих прикмет хаосу. Сьогодні там, на полях боїв, формується наша еліта і творяться нові закони. Будемо вірити, що наші мужні захисники одного дня повернуться з перемогою і знатимуть, що робити і як жити далі. Сподіватимемося, що українські діти, які ростуть під російськими ракетами й іранськими дронами, втрачаючи батьків і матерів, добре вивчать уроки мужності й гідності, які насправді є виявами любові до Батьківщини та до свого народу. І обов’язково навчать мужності власних дітей.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Костянтин Москалець, письменник

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