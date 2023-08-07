Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Я не думаю, що є реалістичним те, що формат цих консультацій переросте в перемовини з РФ. Щонайменше, цивілізований світ за один з Путіним сідати не буде. Країни глобального Півдня можуть, Захід - ні", - вважає він.

На думку Огризка, ми повинні це враховувати, щоб не було якихось надзвичайних очікувань не від наступних консультацій, ні від самітів.

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"Якщо до того часу не буде зламано хребет російській армії в Україні - цей саміт практичних результатів не дасть. Буде консолідована позиція багатьох країн, це дасть можливість провести, можливо, кілька резолюцій в Генасамблеї ООН. Це буде дуже важливим для створення міжнародного трибуналу щодо злочинів РФ. Буде сказано багато про російські злочини і таке інше. Але якщо до того часу, російські війська залишатимуться хоч на 10 квадратних метрах української землі - це не означатиме, що ми виконали бодай частину свого головного завдання - покарати Росію. Ми з цього повинні виходити і не думати, що від того, що всі зберуться за одним столом без Росії - такі зустрічі і засідання, крім суто політичного значення, практичного значення не матиме", - висловився ексміністр.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни.

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня.

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.