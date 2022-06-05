Поки хтось просить "не принижувати Росію", кремль вдається до нових підступних атак, - Офіс президента про ранковий обстріл Києва
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав країни ЄС дати жорстку відповідь на новий обстріл Києва, який Росія здійснила 5 червня
Про це Подоляк написав у twitter.
"Поки хтось просить "не принижувати Росію", кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї", - переконаний Подоляк.
- У неділю, 5 червня, ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва, підрозділом зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" було знищено одну крилату ракету, постраждала щонайменше одна людина.
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