Про це Подоляк написав у twitter.

"Поки хтось просить "не принижувати Росію", кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї", - переконаний Подоляк.

У неділю, 5 червня, ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва, підрозділом зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" було знищено одну крилату ракету, постраждала щонайменше одна людина.

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