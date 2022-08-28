Поки РФ воює проти України, Путін може не сумніватися в підтримці росіян, - Портников
Журналіст Віталій Портников розповів, що поки країна-агресорка Російська Федерація воює проти України, президент РФ Володимир Путін може не сумніватись у підтримці росіян
Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".
"30% прихильників війни Росії проти України компенсують негаразди, повʼязані з незадоволенням діяльністю влади. Поки Путін буде воювати з Україною, він може не сумніватися в підтримці росіян", - зазначив Портников.
Журналіст додав, що росіяни цілком нормально ставляться до негараздів через війну.
"Російська імперія історично сформувалася такою, тому що російський народ вважає, що загарбницька війна - це нормальний стан держави. Росіяни нормально ставляться до того, що через війну вони погано живуть, втрачають дітей і т.д.", - зауважив Віталій Портников.
- 27 серпня генерал ЗСУ Сергій Кривонос розповів, що указ президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності армії означає, що РФ готується до затяжної війни.
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