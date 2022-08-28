Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"30% прихильників війни Росії проти України компенсують негаразди, повʼязані з незадоволенням діяльністю влади. Поки Путін буде воювати з Україною, він може не сумніватися в підтримці росіян", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що росіяни цілком нормально ставляться до негараздів через війну.

"Російська імперія історично сформувалася такою, тому що російський народ вважає, що загарбницька війна - це нормальний стан держави. Росіяни нормально ставляться до того, що через війну вони погано живуть, втрачають дітей і т.д.", - зауважив Віталій Портников.

27 серпня генерал ЗСУ Сергій Кривонос розповів, що указ президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності армії означає, що РФ готується до затяжної війни.

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