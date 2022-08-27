Військовик поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Указ Путіна про збільшення чисельно армії Російської Федерації показує, що росіяни готуються до затяжної війни. Цього також стосується переведення у формат 24/7 роботи підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. По всій території РФ формуються батальйонно-тактичні групи, поки що з невеликим успіхом, але ця робота продовжується. Ворог шукає гарматне мʼясо, аби кинути в мʼясорубку російсько-української війни", - зазначив Кривонос.

Генерал наголосив, що не варто недооцінювати ворога.

"Одна з найважливіших помилок на війні, яку ми не маємо права допускати, - недооцінення ворога. Треба чітко розуміти, що Росія має достатньо великі ресурси. Росіяни також накопичують кількість літаків і вираховують роботу наших систем ППО. Але спроможність РФ наступати визначає не кількість літаків, а наша здатність знищувати повітряні цілі ворога", - зауважив Сергій Кривонос.

25 серпня стало відомо, що президент РФ Путін встановив штатну чисельність збройних сил Росії у кількості 2 390 758 осіб.

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