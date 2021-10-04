Поки я голова Ради - працюватиме закон, - Разумков нагадав депутатам про регламент

Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради 4 жовтня, передає Еспресо.TV.

"Я бачив у ЗМІ інформацію, що голосування (щодо відставки – ред.) може відбутися вівторок-середу і хотів всім нагадати, що ми живемо з вами за регламентом", - заявив Разумков.

Він наголосив, що процедури, у тому числі з відкликання з посади голови Верховної Ради України, відбувається за регламентом, згідно 76-77 статті.

"Інакшого не буде. Поки я голова Верховної Ради - тут буде працювати закон. Потім що буде, подивимось. Можемо робити, як це було в позаминулий четвер. Але поки що регламент і конституція будуть працювати і в стінах Верховної Ради, і сподіваюсь, за її межами", - зауважив Разумков.



Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що звільнення та призначення нового спікера ВР замість Дмитра Разумкова парламент розгляне не раніше середи, 6 жовтня.

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