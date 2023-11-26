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"Покращень не буде десятиліттями": економіст Кушнірук про стан економіки РФ

26 листопада, 2023 неділя
20:26
Війна з Росією Економіка Росії

Економіст Борис Кушнірук переконаний, що занепад російської економіки буде продовжуватись десятиліттями

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"

"У довгостроковій перспективі щось колись у Росії буде відновлюватись. Оскільки територія та населення нікуди не дінуться. Втім, у найближчі десятиліття ситуація виглядає вкрай погано. Деградація економіки РФ буде продовжуватись. До того ж поки існуватиме поточний режим у Росії, покращень економічного стану там не буде точно", - пояснив Кушнірук.

Економіст наголосив, що санкційний тиск на РФ не буде послаблюватись

"Захід не буде скасовувати санкції проти РФ. Санкційний режим буде продовжуватись дуже довго. Це ілюзія, про яку говорять тільки росіяни. До того ж є поняття розвитку, яке базується на певних пріоритетах. Тому, коли пріоритетом країни є зовнішня агресія, то ні про який розвиток не йдеться", - додав він.
 

  • 1 жовтня у Міноборони Великої Британії повідомили, що у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати 30% загальних видатків держбюджету, свідчать про те, що Росія готується до багаторічної війни проти України.
  • У розвідці Британії також повідомляли, що російські витрати з бюджету стають все більш зосередженими на війні проти України. Проте постійне їх збільшення, як очікується, сприятиме інфляційному тиску всередині РФ.
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