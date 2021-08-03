Покупці квартир у новобудовах зможуть перевірити їх висотність та площі квартир: дані виклали у відкритий доступ

Про це повідомляє Урядовий портал.



"Йдеться про можливість слідкування за змінами у прогресі будівництва - відтепер у ЄДЕССБ можна буде дізнатися про кількість поверхів та квартир, загальну площу квартир, підземного паркінгу та інших нежитлових приміщень у будинку", - цитує пресслужба слова заступника міністра розвитку громад та територій Олександра Дудченка.



Так, за його словами, це буде корисним для покупців квартир у новобудовах, оскільки іноді недобросовісні забудовники відходять від проєкту, добудовуючи, наприклад, декілька поверхів.



У пресслужбі додали, що ці дані відповідають міжнародній практиці та будуть доступні на Порталі відкритих даних.

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