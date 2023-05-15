"Полісся" та "Оболонь" вийшли з першої ліги до УПЛ
Житомирське "Полісся" та київська "Оболонь" за два тури до фінішу чемпіонату України в першій лізі гарантували собі місце у прем'єр-лізі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 6-му турі змагань в чемпіонській групі першої ліги "Полісся" перемогло "Кремінь" 5:0, а "Оболонь" переграла тернопільську "Ниву" - 2:1. Житомирці та кияни набрали 28 та 27 очок, відповідно, стали недосяжними для переслідувачів і достроково вийшли до УПЛ.
На дві позиції у перехідних матчах за місця в прем'єр-лізі претендують черкаський ЛНЗ (19 очок), запорізький МВФ "Металург" (17) та львівські "Карпати" (17).
"Полісся", яке очолює колишній тренер збірної України Юрій Калитвинцев, вийшло до УПЛ вперше в історії. "Оболонь" повернулася до найсильнішого дивізіону після перерви у 12 років.
У прем'єр-лізі визначилася одна команда, яка вилетіла до першої ліги - "Львів", який замає останнє місце.
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