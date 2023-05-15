Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 6-му турі змагань в чемпіонській групі першої ліги "Полісся" перемогло "Кремінь" 5:0, а "Оболонь" переграла тернопільську "Ниву" - 2:1. Житомирці та кияни набрали 28 та 27 очок, відповідно, стали недосяжними для переслідувачів і достроково вийшли до УПЛ.

На дві позиції у перехідних матчах за місця в прем'єр-лізі претендують черкаський ЛНЗ (19 очок), запорізький МВФ "Металург" (17) та львівські "Карпати" (17).

"Полісся", яке очолює колишній тренер збірної України Юрій Калитвинцев, вийшло до УПЛ вперше в історії. "Оболонь" повернулася до найсильнішого дивізіону після перерви у 12 років.

У прем'єр-лізі визначилася одна команда, яка вилетіла до першої ліги - "Львів", який замає останнє місце.