"Політично закопати Зеленського здатне хіба його власне оточення": журналіст Будерацький про заяви Медведчука щодо Порошенка
Заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький розкритикував оприлюднення СБУ звинувачень заарештованого Віктора Медведчука на адресу п'ятого президента України Петра Порошенка щодо причетності до схем купівлі вугілля з ОРДЛО і виведення з держвласності ділянки нафтопроводу
Про це йдеться у Facebook-дописі Будерацького.
"Петро Олексійович точно не герой мого роману, але ця вся сбушна завірюха довкола Медведчука реально напрягає. Ні, питання, як так сталось, що забутий маргінальний кум х*йла після анексії Криму та війни на Донбасі став раптом потрібним і впливовим, нікуди не зникає. Та й роль Петра Олексійовича в цих подіях теж цікава. Але зараз? Ау, СБУ, серйозно?" - написав Будерацький.
Журналіст також нагадав про інші теми, які цікавлять суспільство і стосуються компетенції СБУ.
"Може б нарешті розповіли, як так сталось, що втік Наумов (ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон напередодні повномасштабного вторгнення РФ)? Чи може розкажете нарешті докладно, що за х*йня трапилась з СБУ в Херсонській області? Реально, все б нічого, давно видно, що після всіх подій Зе політично закопати здатно хіба його власне оточення зі всіма цими татаровими. Знайшли час розкопувати сокиру політичного рубілова..." - підсумував Будерацький.
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