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Politico назвало Зеленського мрійником року в рейтингу найвпливовіших людей Європи

29 листопада, 2023 середа
09:31
Світ Зеленський

Президент України Володимир Зеленський потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією американського видання Politico. Його назвали "Марафонцем року" в категорії "Мрійники"

Про це йдеться на сайті Politico.

"Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг, Нельсон Мандела. Час від часу з’являється якийсь лідер і самотужки змінює перебіг історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський", - йдеться у презентації рейтингу.

Видання зазначає, що Зеленський надихав українців продовжувати протистояти спробі повномасштабного вторгнення Росії, умовляв і благав нації допомогти їм це зробити. Проте ці риторичні зусилля принесли свої плоди: західні союзники надали фінансову допомогу та все більшу кількість складної зброї силам України. 

Водночас Politico вважає, що 2024 рік буде для українського президента складнішим.

"Зеленський перейшов від благань західних країн про допомогу до читання їм лекцій - і це не так успішно, як його більш піднесені промови", - пише Politico.

Видання згадує, що однією з таких точок напруження став саміт НАТО у Вільнюсі влітку, де міністр оборони Великої Британії та радник з національної безпеки США окремо попередили, що Україна повинна проявляти більше “вдячності” до своїх союзників, попри розчарування Києва тим, як Альянс сформулював перспективи її майбутнього членства.

Також зазначається, що Зеленський стикається з перспективою виборів під час війни й "питання в тому, чи зможе він з цим впоратися і якою ціною".

Кого ще з відомих політиків відзначило Politico

Так, щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи має три категорії - "Діячі", "Руйнівники" та "Мрійники". До кожної з них увійшло по дев’ять людей. Водночас найвпливовішою людиною Європи видання визнало польського політика Дональда Туска - його назвали "Вітром змін".

Крім президента України, у номінації "Мрійники" є російський політик Олексій Навальний, голова Європарламенту Роберта Мецола, президент Чехії Петр Павел та інші.

Найвпливовішим діячем Європи за версією Politico стала прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні. Урсула фон дер Ляєн стала "Королевою" і найвпливовішою президенткою Єврокомісії, президент Туреччини Реджеп Ердоган став "Медіатором", президент Угорщини Віктор Орбан переміг у категорії "Спойлер", президент Чехії Петр Павел переміг у номінації "Яструб", а російського політв'язня Олексія Навального назвали "російським Манделою". 

Рейтинг "Збурювачів" очолила голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна за роль у роботі військової машини РФ.

  • У 2022 році Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією американського видання Politico, а диктатора Володимира Путіна визнали "невдахою року".
  • Цього року Politico також представило щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи, куди в категорію "Діячі" потрапив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Україна
Володимир Зеленський
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