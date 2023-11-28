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"Зелений кардинал": видання Politico включило Єрмака в п'ятірку найвпливовіших людей Європи

28 листопада, 2023 вiвторок
18:24
Суспільство Андрій Єрмак

Politico представило щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи, куди в категорію "Діячі" потрапив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак

Про цей йдеться на сайті американського видання.

Видання зазначає, що Єрмака в деяких колах називають "зеленим кардиналом" Києва.

"Це пов'язано з тим, що Єрмак є керівником Офісу Президента України Володимира Зеленського, чиє прізвище походить від східнослов'янського слова, що означає "зелений", а також з тим, що він має звичку відвідувати фотосесії у вбранні кольору хакі в стилі мілітарі", - пише видання.

У 2024 році, коли Зеленський може зіткнутися з перевиборчою кампанією в середині війни, а перспектива тривалого вторгнення "підриває суспільну мораль всередині країни, Єрмак буде ще більш важливим як посередник Президента і його амортизатор", - йдеться у статті.

Єрмак є натхненником прагнення Києва до співпраці з країнами, що розвиваються, з метою вирвати їх з теплих (і багатих на нафту) обіймів російського президента Путіна. Оскільки закордонні поїздки Зеленського обмежені, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від його імені, зустрічався з іноземними високопосадовцями, проводив переговори та укладав угоди (що, згідно з Конституцією України, має належати до компетенції президента, а не керівника його офісу, пише видання).

Видання називає можливо найбільшим досягненням Єрмака на сьогодні "залучення Китаю за стіл переговорів під час мирних переговорів у Саудівській Аравії" у серпні минулого року. Інший проєкт Єрмака як співголови (разом з Майклом Макфолом, колишнім послом США в Росії) Міжнародної робочої групи з російських санкцій, яку прозвали експертною групою Єрмака-Макфола - розширення і посилення антиросійських санкцій.

"У той час, як Україна розгортає кампанію зі вступу до ЄС і НАТО і водночас бореться за повернення своєї території, Єрмак отримав величезну (дехто вважає, що надмірну) владу як ключовий гравець у воєнному кабінеті Зеленського. Він фактично тримає кермо влади в уряді та парламенті України, дозволяючи своєму босу зберігати руки (і свій міжнародний імідж) чистими", - зазначає видання.

У власному рейтингу Politico, окрім найвпливовішої людини на континенті, список розділений на три категорії – діячі, руйнівники та мрійники – кожна з яких представляє окремий тип влади.

  • Нагадаємо, минулого року Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи, а Путіна - "невдахою року".
Україна
Андрій Єрмак
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