Поліція показала наслідки нічого обстрілу харківських багатоповерхівок

Про це повідомляє поліція Харківщини

У ніч на 18 липня російські загарбники обстріляли з артилерії Київський район Харкова. Мова про виключно цивільну інфраструктуру. У підсумку обстрілу частково зруйновані два житлових будинки: пошкоджені два поверхи багатоповерхівки та дах сусіднього будинку, віконні рами та автівки. Постраждалих немає.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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