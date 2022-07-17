Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Цієї ночі російські окупанти знову ракетами вдарили по Харкову. Близько 3:00 в Київському районі внаслідок влучання двох ракет сталося загорання одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі. Постраждала 59-річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи", - наголосив він.

У ніч на 17 липня росіяни активно обстрілювали Дергачівську громаду. Унаслідок цього горіли виробничі будівлі, автівка.

У Чкаловській громаді окупанти призвели до загорання даху приватного будинку. Люди не постраждали.

На Харківщині тривають бойові дії. Росіяни намагаються утримати зайняті позиції, перегруповуються, ведуть повітряну розвідку. Бої тривають на Ізюмському напрямку, де ЗСУ не пропускають окупантів і не втрачають своїх позицій.

16 липня Інститут дослідження війни повідомив, що президент РФ Володимир Путін, можливо, наказав своїй армії захопити Харків і решту неокупованої області, попри ймовірну поразку.

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