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Головна війна з Росією Захопити Харків та решту неокупованої області: Путін, можливо, наказав російським військам про новий наступ, - ISW

Захопити Харків та решту неокупованої області: Путін, можливо, наказав російським військам про новий наступ, - ISW

17 липня, 2022 неділя
08:04
війна з Росією Харків обстріл

Інститут дослідження війни інформує, що президент РФ Путін, можливо, наказав своїй армії захопити Харків та решту неокупованої області, попри ймовірну поразку

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

"Путін, можливо, наказав російським військам захопити місто Харків та решту неокупованої Харківської області, попри надзвичайну неймовірність успіху. ISW пропонує це спостереження як гіпотезу, а не як оцінку, оскільки докази та показники для нього обмежені та непрямі", - йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що російська армія з 26 червня намагається взяти Дементіївку на північ від Харкова. Окупаційна влада продовжує висувати умови для анексії Харківщини.

"Підтримуваний Росією голова окупаційного уряду Харківської області Віталій Ганчев і голова Луганської народної республіки Леонід Пасечник 16 липня підписали угоду про взаємне співробітництво та оборону, яка свідчить про те, що російська влада в Харківській області ставить умови для довгострокового окупаційні випадки", - додають в ISW.

16 липня Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплену розмову, в якій рашист зізнається, що командир не переймає втрати, а хоче дістатися до Харкова. 

6 липня харківський колаборант Ганчев оголосив, що окупована Харківщина складатиметься з Куп’янського, Ізюмського, Вовчанського та Харківського районів, до складу яких входить територія, яку російські війська ще не контролюють.

"Російські війська, ймовірно, непослідовно посилять спроби наземного нападу на північ від міста Харкова протягом найближчих днів, щоб показати безперервні територіальні амбіції в Харківській області, але навряд чи зможуть отримати значні територіальні здобутки. Російські війська продовжили артилерійські удари по всій лінії зіткнення та по місту Харків", - додали спеціалісти.

Крім того, Міністерство оборони РФ оголосило про припинення оперативної паузи від 15 липня. Окупанти, ймовірно, відновлять наземні атаки в напрямках Слов’янськ, Сіверськ і Бахмут.

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Харків
російська армія
окупанти
Харківщина
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