"Почалась люта паніка": окупант про настрої в підрозділі, - розвідка
Російський окупант в перехопленій розмові розповідає матері про масове дезертирство - вже сотня рашистів втекли в Калінінград
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Знаєш, скільки людей хоче залишитися з нашого взводу? Стільки, скільки у тебе дітей всього! Втекло вже понад 100 людей. Тобто, 100 людей вже знаходяться в Калінінграді. Когось звільняють, когось ще щось. Це тільки взвод. Таких три взводи! Третій, мабуть, повністю піде, другий – там трохи людей залишиться. Нас має бути 30 людей, залишилось 10. Інші або поранені, або вбиті", – розповідає російський окупант.
Рашисти змовилися тікати ротою із зони бойових дій.
"У нас у генерала прізвисько – кривавий генерал, Коливан, тварина. Це все про нашого. Нехороша людина. Він свого часу сказав, що йому по… (байдуже) на людей – я хочу зайти в Харків. Всім людям вже… Говорив з ними. Їм вже нас… (без різниці). Вони не хочуть навіть слухати. Просто почалась люта паніка, от і все", - каже рашист.
Мама окупанта розповідає сину, що це карма, він "відпрацьовує" гріхи попереднього життя: "В минулому житті у тебе в карті стоїть, що ти зараз в гарячій точці, тому що в тебе була зрада батьківщини".
Утім матір окупанта запевняє воювати до останнього: "Назвався груздьом, лізь в кузов".
- ГУР перехопила розмову, в якій окупант розповідає дружині та матері про стрільбу "наосліп", попадає і у своїх. Армія РФ має втрати, поранених залишають напризволяще.
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