Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Знаєш, скільки людей хоче залишитися з нашого взводу? Стільки, скільки у тебе дітей всього! Втекло вже понад 100 людей. Тобто, 100 людей вже знаходяться в Калінінграді. Когось звільняють, когось ще щось. Це тільки взвод. Таких три взводи! Третій, мабуть, повністю піде, другий – там трохи людей залишиться. Нас має бути 30 людей, залишилось 10. Інші або поранені, або вбиті", – розповідає російський окупант.

Рашисти змовилися тікати ротою із зони бойових дій.

"У нас у генерала прізвисько – кривавий генерал, Коливан, тварина. Це все про нашого. Нехороша людина. Він свого часу сказав, що йому по… (байдуже) на людей – я хочу зайти в Харків. Всім людям вже… Говорив з ними. Їм вже нас… (без різниці). Вони не хочуть навіть слухати. Просто почалась люта паніка, от і все", - каже рашист.

Мама окупанта розповідає сину, що це карма, він "відпрацьовує" гріхи попереднього життя: "В минулому житті у тебе в карті стоїть, що ти зараз в гарячій точці, тому що в тебе була зрада батьківщини".

Утім матір окупанта запевняє воювати до останнього: "Назвався груздьом, лізь в кузов".

ГУР перехопила розмову, в якій окупант розповідає дружині та матері про стрільбу "наосліп", попадає і у своїх. Армія РФ має втрати, поранених залишають напризволяще.

Російські офіцери не бажають їхати на війну в Україну, а генерали терміново переводять родичів на "безпечнішу" службу в Сирії.

12 липня Лукашенко заявив, що знає, звідки "Захід нападе на Росію".

Росія по-пропагандистському інтерпретує наказ Зеленського про деокупацію українського Півдня.

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