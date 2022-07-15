Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яких цілях... Там свої", - розповідає рашист.

Російський окупант каже, що командир їхнього батальйону поранений.

"Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень".

Також у підрозділі близько двохсот вбитих: "Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі, тому що ніхто їх не забирає".

Утім рашист найбільше боїться не смерті, а "червоної печатки" в документі - відмова брати участь у війні.

Російські офіцери не бажають їхати на війну в Україну, а генерали терміново переводять родичів на "безпечнішу" службу в Сирії.

12 липня Лукашенко заявив, що знає, звідки "Захід нападе на Росію".

Росія по-пропагандистському інтерпретує наказ Зеленського про деокупацію українського Півдня.

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