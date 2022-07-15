"Ми стріляємо наосліп, не знаємо куди, по яких цілях, у своїх": російський артилерист про втрати на фронті, - розвідка
ГУР перехопила розмову, в якій окупант розповідає дружині та матері про стрільбу "наосліп", попадає і у своїх. Армія РФ має втрати, поранених залишають напризволяще
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яких цілях... Там свої", - розповідає рашист.
Російський окупант каже, що командир їхнього батальйону поранений.
"Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень".
Також у підрозділі близько двохсот вбитих: "Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі, тому що ніхто їх не забирає".
Утім рашист найбільше боїться не смерті, а "червоної печатки" в документі - відмова брати участь у війні.
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