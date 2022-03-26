Поліція затримала ймовірного коригувальника обстрілу у Львові

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Львівські області.



"У нього в планшеті теж виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери", - йдеться у повідомленні.



Також патрульні затримали автомобіль, під час перевірки телефону знайшли фото та відео пересування ЗСУ.



"Сьогодні, 26 березня, на проспекті Чорновола у Львові патрульні зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефона водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами", - додали у пресслужбі.



Чоловіків затримали і передали Службі безпеки України.

Нагадаємо, унаслідок двох атак у Львові постраждали нафтобаза й об'єкт оборонної структури в житлових масивах. Росіяни стріляли з Севастополя.