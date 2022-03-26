Поліція затримала ймовірного коригувальника обстрілу у Львові
Патрульна поліція Львівщини затримала чоловіка, які знімав на відео ракетні обстріли
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Львівські області.
"У нього в планшеті теж виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери", - йдеться у повідомленні.
Також патрульні затримали автомобіль, під час перевірки телефону знайшли фото та відео пересування ЗСУ.
"Сьогодні, 26 березня, на проспекті Чорновола у Львові патрульні зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефона водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами", - додали у пресслужбі.
Чоловіків затримали і передали Службі безпеки України.
- Нагадаємо, унаслідок двох атак у Львові постраждали нафтобаза й об'єкт оборонної структури в житлових масивах. Росіяни стріляли з Севастополя.
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