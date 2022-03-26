Унаслідок двох атак у Львові постраждали нафтобаза й об'єкт оборонної структури в житлових масивах. Росіяни стріляли з Севастополя
Сьогодні Львів зазнав двох авіаударів – в обох випадках по об'єктах інфраструктури влучили по дві ракети.
Про це повідомили на спільному брифінгу голова Львівської військової адмінстрації Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.
"Сьогодні було два влучання по об'єктах критичної інфраструктури. Один – по нафтобазі у самому Львові в житловому масив, інший – по об'єкту оборонної структури, по заводу, розташованому також у житловому масиві. По кожному об'єкту було завдано двох ударів.
Щодо першої атаки – жертв немає, 5 людей звернулися по медичну допомогу.
Триває гасіння пожежі в обох місцях влучання ракет", – повідомив Козицький.
"Це вже другий удар за останній тиждень. Удари чіткі удари по об'єктах інфраструктури, руйнування достатньо серйозні. Ударною хвилею пошкоджено школу і садочок, повилітали вікна. Добре, що ніхто не загинув", – додав мер Львова Андрій Садовий.
"Думаю, що сьогоднішніми ударами агресор "передає вітання" президенту США Байдену, який перебуває в Польщі (а Львів - це 70 км від Польщі). Увесь світ повинен розуміти, що загроза надзвичайно серйозна", – додав він.Також Андрій Садовий уточнив, що ракети, які сьогодні влучили по Львову, були випущені з Севастополя.
- Нагадаємо, 26 березня близько 16:30 після оголошення повітряної тривоги у Львові було чутно кілька вибухів.
- Згодом стало відомо, що ракети влучили в районі Кривчиць, що біля Львова. За попередніми даними, постраждали п’ять людей.
- Ще за деякий час у місті прогриміли ще три вибухи. За повідомленням Львівської ОВА, вибухи пролунали о 18:55 поблизу Львова. Житлові будинки не постраждали, повідомляв Максим Козицький.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе