Унаслідок двох атак у Львові постраждали нафтобаза й об'єкт оборонної структури в житлових масивах. Росіяни стріляли з Севастополя

Про це повідомили на спільному брифінгу голова Львівської військової адмінстрації Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

"Сьогодні було два влучання по об'єктах критичної інфраструктури. Один – по нафтобазі у самому Львові в житловому масив, інший – по об'єкту оборонної структури, по заводу, розташованому також у житловому масиві. По кожному об'єкту було завдано двох ударів.

Щодо першої атаки – жертв немає, 5 людей звернулися по медичну допомогу.

Триває гасіння пожежі в обох місцях влучання ракет", – повідомив Козицький.

"Це вже другий удар за останній тиждень. Удари чіткі удари по об'єктах інфраструктури, руйнування достатньо серйозні. Ударною хвилею пошкоджено школу і садочок, повилітали вікна. Добре, що ніхто не загинув", – додав мер Львова Андрій Садовий.

"Думаю, що сьогоднішніми ударами агресор "передає вітання" президенту США Байдену, який перебуває в Польщі (а Львів - це 70 км від Польщі). Увесь світ повинен розуміти, що загроза надзвичайно серйозна", – додав він.Також Андрій Садовий уточнив, що ракети, які сьогодні влучили по Львову, були випущені з Севастополя.



Нагадаємо, 26 березня близько 16:30 після оголошення повітряної тривоги у Львові було чутно кілька вибухів.

Згодом стало відомо, що ракети влучили в районі Кривчиць, що біля Львова. За попередніми даними, постраждали п’ять людей.

Ще за деякий час у місті прогриміли ще три вибухи. За повідомленням Львівської ОВА, вибухи пролунали о 18:55 поблизу Львова. Житлові будинки не постраждали, повідомляв Максим Козицький.

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