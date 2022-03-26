Біля Львова пролунало ще три потужні вибухи. Житлові будинки не постраждали
Повітряна тривога на території міста й області зберігається
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає "Еспресо.Захід".
Як додав згодом Андрій Садовий, унаслідок нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали. На місці події працюють відповідні служби, триває гасіння пожежі.
Зазначиом, за повідомленням Львівської ОВА, вибухи пролунали о 18:55 поблизу Львова.
Про новий ракетний удар повідомив і мер Львова Андрій Садовий.
- Нагадаємо, 26 березня близько 16:30 після оголошення повітряної тривоги у Львові було чутно кілька вибухів.
- Згодом стало відомо, що ракети влучили в районі Кривчиць, що біля Львова. За попередніми даними, постраждали п’ять людей.
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