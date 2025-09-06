Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Дружина витратила $1 млн на вечірку у Москві: що відомо про затриманого нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка
Дружина витратила $1 млн на вечірку у Москві: що відомо про затриманого нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка

Юрій Мартинович
6 вересня, 2025 субота
18:26
політика

Сьогодні, 6 вересня, Служба безпеки України повідомила про затримання народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ), якого підозрюють у державній зраді

Зміст

За інформацією багатьох ЗМІ, які посилаються на свої джерела у правоохоронних органах, йдеться про Федора Христенка, персону, чия діяльність вже давно викликала значний резонанс через звинувачення у співпраці з російськими спецслужбами. 

Еспресо розповість, що відомо про затриманого Федора Христенка.

Біографія Христенка та бізнес

Федір Христенко народився 11 жовтня 1983 року у селі Старогнатівка, Донецької області. На Донбасі він провів значну частину свого життя до початку політичної кар’єри. 

"Ріс у звичайнісінькій родині, мати – вчителька молодших класів, батько працював у колгоспі. Навчався в місцевій школі, захоплювався вільною боротьбою", – цитували Федора Христенка у чи не єдиному його інтервʼю, партійній рекламній публікації перед виборами.

Христенко здобув освіту в Донецькому національному університеті, де вивчав маркетинг, потім працював аспірантом, і де, за даними СБУ, познайомився з особами, які згодом стали частиною його мережі контактів. Зокрема з майбутніми представниками правоохоронних органів (зокрема з Русланом Магамедрасуловим, колишнім топовим детективом НАБУ, якого підозрюють у співпраці з РФ). 

Загалом Христенко відомий як бізнесмен і політик, чия діяльність тісно пов’язана з регіональними елітами Донецької області, тому до Майдану він був частиною команди президента-втікача Віктора Януковича.

Федір Христенко розпочав свою підприємницьку кар’єру в Донецькій області, де займався транспортним бізнесом. Пізніше він став засновник і керівник ТОВ "ІстГолдКапітал" і бенефіціар ТОВ "КарбонКапітал".

За даними слідства, він контролював низку приватних перевізників, які використовувалися для логістичних операцій. Ці компанії, за інформацією СБУ, відіграли роль у його протиправній діяльності, зокрема під час Революції Гідності 2013–2014 років, коли перевізники, підконтрольні Христенку, використовувалися для транспортування "тітушок" на акції "Антимайдану". Ця діяльність чітко вказує на його зв’язки з проросійськими силами ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Окрім транспортного бізнесу, Христенко мав зв’язки з олігархічними колами, зокрема з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. За даними СБУ, саме він сприяв втечі Боголюбова за кордон, організувавши супровід детективами НАБУ, що свідчить про його вплив на правоохоронні структури. 

Його бізнес-інтереси також пов’язують із діяльністю в окупованих територіях, зокрема через контакти з Юрієм Іванющенком, відомим як "Юра Єнакієвський", який, за даними СБУ, є резидентом ФСБ і "смотрящим" за так званою ДНР.

Політична діяльність та втеча

Федір Христенко, фото: соцмережі

 

За даними Руху "Чесно", під час президентських виборів в Україні 2014 року Христенко очолював виборчий штаб Петра Порошенка у 49-му виборчому окрузі України (м. Дружківка), тобто був довіреною особою кандидата Порошенка.

Федір Христенко став народним депутатом України IX скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" у 2019 році (обраний за округом № 46, тобто Бахмут та Лиман). ОПЗЖ, яку збудували на уламках "Партії Регіонів" Януковича відома своєю проросійською риторикою, була заборонена в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. 

У парламенті Христенко був членом комітету РФ з питань аграрної та земельної політики, але не відзначався активною законодавчою діяльністю. Зокрема, протягом 2019 року Христенко запропонував лише один законопроєкт. Того ж року він задекларував свої активи на суму 114 мільйонів гривень готівкою.

Натомість за даними слідства, використовував свій статус для встановлення впливу на правоохоронні органи, зокрема на Національне антикорупційне бюро України, де мав зв’язки. 

СБУ стверджує, що Христенко був завербований ФСБ Росії ще за часів президентства Віктора Януковича. У 2020–2021 роках він налагодив механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України, що дозволяло йому збирати та передавати інформацію російським спецслужбам. 

Ще до початку повномасштабної війни, 14 лютого 2022 року нардеп виїхав з України і більше не повертався. За даними Радіо Свобода, він орендував елітну квартиру в Варшаві. Згодом, імовірно, перебрався в Об’єднані Арабські Емірати (за інформацією Української правди, він одразу туди полетів). У будь-якому випадку, саме з цієї країни, за даними ZN, його не екстрадували, а просто передали СБУ. 

Заарештовано нардепа від ОПЗЖ (06.09.2025)

Заарештовано нардепа від ОПЗЖ (06.09.2025), фото: Офіс генерального прокурора

 

"За Христенком їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад, після чого Христенко "добровільно" вирішив повернутися в Україну. За словами наших джерел, очікується, що Христенко дасть свідчення проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який наразі утримується в СІЗО СБ", - кажуть у виданні і додають, що координував процес нібито секретар РНБО Рустем Умєров.

Вже сьогодні, 6 вересня, після його затримання втікач-нардеп був доставлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сімейне життя, скандали та підозра у держзраді 

Христенко з дружиною, фото: 368.media

 

Інформація про сімейне життя Федора Христенка обмежена, але відомо, що його дружина Марина Кондаурова (народилася в 1989 році в Горлівці), також була залучена до його діяльності. За даними СБУ, у 2022 році дружина одного з керівників НАБУ, Олександра Скомарова, виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка, що вказує на тісні зв’язки між їхніми сім’ями. Ці зв’язки, ймовірно, використовувалися для координації протиправних дій, зокрема для впливу на правоохоронні органи.

Сімейство має доньку Крістіну, якій 11-12 років.

Стосовно скандалів, Федір Христенко є одним з рекордсменів прогульництва у парламенті. Ще до своєї втечі, він понад 1,1 тис. разів ігнорував голосування у ВР. 

Раніше, у 2020 році, дружина Христенка відзначила день народження у Москві за $1 млн із участю Кіркорова, Баскова, Лепса та інших артистів-пропагаднистів – цей факт викликав увагу НАЗК. До того Марина Кондаурова купила квартиру у Москві.

Тесть Христенка, Сергій Брюховецький, бізнесмен із Горлівки, який вів бізнес в представниками ОРДО. 

Про держзраду Христенко заочно було повідомлено у липні цього року, відтоді він перебував у розшуку. СБУ та Офіс Генерального прокурора повідомили йому про підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом). 

За даними слідства, Христенко був "топовим агентом" ФСБ і створив канал впливу на керівництво одного з українських правоохоронних органів, зокрема через детективів НАБУ, як-от Руслана Магамедрасулова. Також він був зв’язковим Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув у Москві в 2025 році. 

Читайте також: "Він міг бути поетом, письменником, чудовим науковцем, але віддав себе боротьбі за незалежність України": батько про Андрія Парубія

