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Головна політика "Ледь не послав його вслід за російським кораблем": Кулеба згадав важку розмову з главою МЗС однієї з країн

"Ледь не послав його вслід за російським кораблем": Кулеба згадав важку розмову з главою МЗС однієї з країн

Юлія Юліна
8 листопада, 2024 п'ятниця
19:33
політика Дмитро Кулеба

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пригадав випадок, коли йому хотілося послати очільника МЗС однієї латиноамериканської країни

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Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу".

"Мені здавалося, що мене вже нічого не може вивести з рівноваги, але була розмова з міністром закордонних справ однієї латиноамериканської країни. Чесно, я просто на зустрічі ледь не послав його вслід за російським кораблем", - сказав Кулеба.

За його словами, те, якою бачать війну українці, те, якою бачать її європейці, та як сприймають її в Африці, Азії та Латинській Америці – абсолютно різні речі.

"Коли тобі починають абсолютно серйозно розповідати, мовляв, "ми за вас, так співчуваємо, але щиро віримо, що треба перестати постачати вам зброю – і війна закінчиться. Ви знаєте, Росія, звісно, зробила помилку, але Росія – добра та позитивна країна, яка зробила нам всім багато добра, тому давайте якось знаходьте порозуміння". Або про "два слов'янських народи, яких змусили між собою воювати", - розповів ексміністр.

"Коли ти це все слухаєш в такому концентрованому "пакеті" від міністра закордонних справ іншої країни… Це були 3 – 4 розмови, коли конкретно хотілося послати", - додав він.

  • Верховна Рада України на засіданні 5 вересня звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ. Замість нього МЗС очолив Андрій Сибіга.
Теги:
Новини
Україна
МЗС України
Дмитро Кулеба
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