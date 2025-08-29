Нардепи підготували постанову про відновлення трансляцій засідань Ради
У Верховній Раді України підготували постанову про відновлення трансляцій засідань. Співавторами виступили 76 депутатів з усіх фракцій, а також позафракційні
Про це 29 серпня повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
"Постанова про відновлення трансляції та зняття годинного мораторію на новини з ВРУ пішла на реєстрацію", - написав він.
Серед співавторів – керівник фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія та спікер парламенту Руслан Стефанчук. Юрчишин зазначив, що всього співавторів 76, але проголосувати за постанову пообіцяли набагато більше нардепів.
Наступний план дій передбачає отримання номера постанови, що очікується до кінця робочого дня, а також винесення цього питання на Погоджувальну раду в понеділок із метою якнайшвидшого його розгляду, оптимально — вже 2 вересня на початку засідання. Нардеп нагадав, що постанова набирає чинності одразу після підписання спікером, який був одним з її авторів.
"Ціль проста – ввійти у вересень з відновленим рівнем відкритості нашого парламенту. Працюємо!" - резюмував Юрчишин.
- Раніше Юрчишин назвав ембарго на годину для новин з Верховної Ради абсурдним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе