Нардепи підготували постанову про відновлення трансляцій засідань Ради

Про це 29 серпня повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Постанова про відновлення трансляції та зняття годинного мораторію на новини з ВРУ пішла на реєстрацію", - написав він.

Серед співавторів – керівник фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія та спікер парламенту Руслан Стефанчук. Юрчишин зазначив, що всього співавторів 76, але проголосувати за постанову пообіцяли набагато більше нардепів.

Наступний план дій передбачає отримання номера постанови, що очікується до кінця робочого дня, а також винесення цього питання на Погоджувальну раду в понеділок із метою якнайшвидшого його розгляду, оптимально — вже 2 вересня на початку засідання. Нардеп нагадав, що постанова набирає чинності одразу після підписання спікером, який був одним з її авторів.

"Ціль проста – ввійти у вересень з відновленим рівнем відкритості нашого парламенту. Працюємо!" - резюмував Юрчишин.