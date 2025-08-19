Трансляції засідань Ради можуть повернутися вже з вересня, — нардеп Юрчишин
Уже на початку вересня Верховна Рада має проголосувати за повернення трансляцій та зняття мораторію на публікації для журналістів
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, що 2 вересня народні депутати можуть голосувати за повернення трансляцій та зняття мораторію на публікації для журналістів. Текст відповідної постанови уже готовий, нині він на погодженні у монобільшості.
Документ забезпечить повернення трансляцій телеканалу "Рада" на Youtube та у Т2, а також зняття ембарго на публікації матеріалів з Ради у режимі наживо.
Ембарго на годину для новин з Верховної Ради нардеп назвав абсурдним.
Постанову мають зареєструвати цього тижня. Планують, що 2 вересня, коли почнеться осіннє засідання, депутати проголосують. Рішення набуде чинності одразу.
Коментуючи обмеження для роботи журналістів, Юрчишин зазначивши, що сильним аргументом став режим висвітлення роботи європейських парламентів.
"Ми інтегруємося в ЄС, тому нам точно треба щонайменше мати не нижчі стандарти", - уточнив нардеп.
