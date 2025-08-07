Перший візит з початку повномасштабної війни: глава МЗС Румунії Цою прибула до Києва та зустрілася зі Стефанчуком

Про це вона повідомила у соцмережі X.

Дипломатка наголосила, що її візит – це потужний сигнал непохитної солідарності з Україною.

Вона анонсувала переговори з українськими високопосадовцями в Києві, а потім візит до Чернівців.

Глава МЗС Румунії відвідала лікарню "Охматдит", яку рік тому атакувала ракетою РФ. Цою наголосила, що це був жахливий воєнний злочин, який шокував увесь світ і не залишиться без покарання.

Також дипломатка відвідала "Школу супергероїв", яка діє при Національному інституті раку.

Пізніше Цою зустрілася зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

Сторони обговорили ситуацію з безпекою, посилення системи протиповітряної оборони, підтримку мирного процесу та важливість досягнення справедливого миру на умовах України. Особливу увагу приділили євроінтеграції України та необхідності розблокувати переговори щодо її вступу до ЄС.

Також розглянули перспективи міжпарламентської співпраці, зокрема у форматі Україна – Румунія – Молдова, а ще — захист прав українських дітей, які тимчасово перебувають у Румунії, зокрема забезпечення їм навчання українською мовою.

"Сильна Україна — це спільна безпека для всього регіону. Цінуємо партнерство з Румунією та налаштовані розвивати його ще активніше", - наголосив Стефанчук.