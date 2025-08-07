Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна політика Перший візит з початку повномасштабної війни: глава МЗС Румунії Цою прибула до Києва та зустрілася зі Стефанчуком

Перший візит з початку повномасштабної війни: глава МЗС Румунії Цою прибула до Києва та зустрілася зі Стефанчуком

Юлія Юліна
7 серпня, 2025 четвер
14:58
політика

Глава МЗС Румунії Оана Цою 7 серпня прибула до Києва. Це перший двосторонній візит очільниці румунської дипломатії з початку повномасштабної війни

Зміст

Про це вона повідомила у соцмережі X.

Дипломатка наголосила, що її візит – це потужний сигнал непохитної солідарності з Україною.

Вона анонсувала переговори з українськими високопосадовцями в Києві, а потім візит до Чернівців.

Глава МЗС Румунії відвідала лікарню "Охматдит", яку рік тому атакувала ракетою РФ. Цою наголосила, що це був жахливий воєнний злочин, який шокував увесь світ і не залишиться без покарання.

Також дипломатка відвідала "Школу супергероїв", яка діє при Національному інституті раку.

Пізніше Цою зустрілася зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

Сторони обговорили ситуацію з безпекою, посилення системи протиповітряної оборони, підтримку мирного процесу та важливість досягнення справедливого миру на умовах України. Особливу увагу приділили євроінтеграції України та необхідності розблокувати переговори щодо її вступу до ЄС.

Також розглянули перспективи міжпарламентської співпраці, зокрема у форматі Україна – Румунія – Молдова, а ще — захист прав українських дітей, які тимчасово перебувають у Румунії, зокрема забезпечення їм навчання українською мовою.

"Сильна Україна — це спільна безпека для всього регіону. Цінуємо партнерство з Румунією та налаштовані розвивати його ще активніше", - наголосив Стефанчук.

  • У травні Володимир Зеленський запрошував до України новообраного президента Румунії Дана.
Теги:
Новини
Україна
Румунія
Руслан Стефанчук
16:20
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 69 боїв, ЗСУ на Покровському напрямку відбили 22 російські атаки
16:20
Тайвань приймає першу за 20 років українську парламентську делегацію, що свідчить про зміцнення демократичного альянсу
16:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмови з Мерцом та Макроном щодо мирного процесу
16:01
OPINION
Війну легко почати, але надзвичайно важко завершити
15:49
Оновлено
путін трамп
Путін назвав ОАЕ одним з ймовірних місць для переговорів з Трампом та припустив можливість зустрічі із Зеленським
15:48
Рідкісне перше видання "Гобіта", випадково знайдене під час прибирання будинку, продали за $57,7 тис.
15:30
Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню
15:21
криптовалюта
"Червона лінія": у НБУ виключили використання криптовалюти як платіжного засобу
14:45
Оновлено
Олексій Чернишов
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, призначений Чернишову
14:29
на фото президент України Володимир Зеленський
"Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв": Зеленський провів нараду
14:18
Гроші спрямують на збір на ППО: київська книгарня приймає російські книжки на макулатуру
14:16
ГУР уразило в окупованому Криму базу ППО, десантний катер і кілька РЛС росіян
14:00
OPINION
Путін намагається втопити Трампа в агресивній ініціативності
13:51
У новому епізоді "Південного парку" показали Трампа, його стосунки з Сатаною та Джей Ді Венса підлабузника
13:51
Володимир Зеленський
"Два двосторонні, один тристоронній": Зеленський заявив, що Україна обговорює формати перемовин з РФ на рівні лідерів
13:32
Оновлено
Поліція затримала чоловіка, який улаштував стрілянину в закладі харчування в Черкасах
13:25
Леонід Пасічник
СБУ оголосила ще одну підозру ватажкові "ЛНР" Пасічнику
13:07
Ексклюзив
путін Віткофф
Якби вдалося досягнути проривного прогресу, якась інформація вже просочилася б, - міжнародник Несвітайлов про зустріч Віткоффа з Путіним
13:06
Оновлено
НПЗ
Генштаб підтвердив успішні удари по Афіпському НПЗ й інших важливих об’єктах у РФ
12:50
З вересня всі працівники ТЦК носитимуть бодікамери, за порушення передбачено відповідальність, - Шмигаль
12:48
мобілізація в Україні
"Не навчені комунікувати з цивільними": військова омбудсменка Решетилова закликала забрати ТЦК з вулиць
12:40
Огляд
міжнародний огляд
Трамп може зустрітися з Путіним вже наступного тижня, однак все ще погрожує додатковими санкціями покупцям російської нафти. Акценти світових ЗМІ 7 серпня
12:40
З тимчасово окупованого Криму вдалося повернути багатодітну родину – маму та п’ятьох дітей
12:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вранці 7 серпня запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
12:18
штучний інтелект
Після позову про піратство: у Midjourney заявили, що Disney не може запобігти навчанню ШІ на своїх персонажах
12:11
Данило Гетманцев
Понад 72% держпідприємств не працюють або є фантомами, – Гетманцев
12:00
OPINION
Лише президентство Трампа дає Путіну шанс повернутися на геополітичну арену
12:00
Оновлено
Фільми про Білий дім
Рубіо розповів, коли Трамп ухвалить рішення, чи вводити вторинні санкції проти РФ
11:51
МВФ
Нинішній формат співпраці з МВФ більше не відповідає реаліям війни, – голова НБУ
11:32
Кінофестиваль Svitlo оголосив програму, до якої увійшли 30 українських і зарубіжних стрічок
11:17
Андрій Пишний
Коли в Україні замінять "копійки" на "шаги": голова НБУ назвав можливу дату
11:11
погода, серпень, літо
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям у п’ятницю, 8 серпня
10:55
Оновлено
наслідки обстрілів Дніпровщини в ніч на 7 сепня 2025 р.
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині поранено чоловіка, у Дніпрі постраждали чотири людини
10:48
Ексклюзив
"У мене є страх, що ми всі розслабились": експерт з питань енергоефективності Павлюк про прийдешній опалювальний сезон
10:40
штучний інтелект
В Україні запускають AI Factory – першу державну інфраструктуру для розвитку ШІ
10:31
електроенергія
Споживання електроенергії знизилося через похолодання: ситуація в енергосистемі України 7 серпня
10:23
Убивство журналістки Рощиної: Україна оголосила підозру колишньому начальнику СІЗО в Росії
10:23
Приквел серіалу "Хлопаки" під назвою "Сходження Vought" оголосив акторський склад
10:01
OPINION
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир залежатиме від Китаю
Більше новин
