Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера

Які це може мати наслідки для Труханова і чи означає, що він автоматично перестане бути мером Одеси Еспресо запитав у юриста, експерта Центру політико-правових реформ, колишнього члена ЦВК Андрія Магеру.

Що таке позбавлення і втрата (припинення) громадянства

Юрист пояснює, що часто люди плутають позбавлення громадянства із втратою громадянства, думаючи, що це одне і те саме. Насправді це – не так.

Позбавлення громадянства – це коли припиняється громадянство певного індивіда на основі таких підстав, які не випливають з Конституції. Що мається на увазі? Коли, наприклад, припиняється громадянство через етнічне походження людини, через її мову, релігійні, політичні переконання, або ж навіть через вчинення певного злочину.

"Коли йдеться про припинення громадянства, то існує два основних види – шляхом виходу з громадянства, тобто коли особа добровільно пише і хоче вийти з громадянства, поміняти його. І другий випадок, коли це відбувається у примусовий спосіб – втрата громадянства. Серед них, наприклад, добровільний вступ на службу в іноземну державу. І не обов'язково, щоб вона набувала громадянство цієї держави, а просто добровільно йде на військову службу. Також випадки, коли, наприклад, людина подала сфальсифіковані документи для отримання громадянства і потім це з'ясували – вона втрачає громадянство України", – розповів він.

Третій випадок, пояснює Магера, стосується ситуації, коли повнолітня особа добровільно набуває громадянство іноземної держави. Це – підстави для втрати громадянства України.

В такому випадку видається Указ президента про припинення громадянства України шляхом втрати.

"Але президент не видає указ з власного бажання. Для цього він повинен отримати висновок Комісії з питань громадянства при президентові України. Це допоміжний орган при президентові України. Вони дають висновок і рекомендації президенту", – зазначив Андрій Магера.

Чи може указ президента про громадянство позбавити повноважень мера

Президент на основі цього висновку комісії видає або не видає відповідний указ про втрату громадянства.

"Що стосується, наприклад, в цій ситуації з Трухановим, то важливо розуміти таку річ – міський голова насправді може мати хоч 10 громадянств інших держав, але якщо в нього залишається громадянство України, це не підстава для дострокового припинення повноважень його як міського голови.

Підставою для дострокового припинення повноважень його як міського голови буде припинення громадянства України. Оце має ключове значення. Не те, що він набув інше громадянство. Це має значення для президента, а не для його посади міського голови", – наголосив юрист.

Він пояснює, навіть якщо припустити, що президент видав указ про втрату громадянства України Трухановим, то він автоматично не припинить виконувати повноваження міського голови.

"Закон про місцеве самоврядування в статті 79-й вимагає, що має бути рішення міської ради про взяття цього факту до відома. Тобто, депутати мають проголосувати за це рішення. У Одеській міськраді 64 депутати, відтак не менше ніж 33 мають проголосувати. Якщо рішення не буде проголосоване, то саме з цієї причини повноваження Труханова як міського голови не будуть достроково припинені. Навіть у разі відповідного указу президента".

Підстави можуть бути, але якщо йдеться про громадянство по статті 79, каже Магера, то релізувати їх можна тільки через рішення міської ради.

"Але й це ще не все. Навіть якщо з'явиться таке рішення міської ради, то, за законом про громадянство, в міського голови є п'ять днів для того, аби зупинити рішення міської ради і, якщо він вважає за необхідне подати зауваження до цього рішення, це воно зупиняє свою дію. Далі у двотижневий строк міська рада має щось одне з двох зробити: або врахувати пропозиції міського голови, або відхилити їх. Але відхиляти їх треба вже двома третинами голосів, а не більшістю. Якщо міськрада відхилить двома третинами, то попереднє рішення починає діяти. Така от непроста ситуація ", – пояснює юрист.

Такий алгоритм влади з позбавленням чи втратою громадянства, зазначає Магера, може бути щонайменше елементом політичного тиску. Але треба розуміти, що в такому разі президент бере на себе відповідальність за видання указу.

"Комусь треба нести відповідальність за цей указ і його підписувати. А після указу, хоча, звісно, припиняється громадянство України, але це ще не означає, що автоматично припиняються посадові повноваження міського голови", – уточнив Андрій Магера.

Подібна процедура, скажімо, відбувається і відносно народного депутата.

"Можуть припинити громадянство, якщо депутат, наприклад, добровільно набув громадянство іншої держави. Але Верховна Рада ще має проголосувати за постанову за дострокове припинення повноважень нардепа. Можливо, нелогічно виходить з погляду людської загальної логіки, але така вимога Конституції щодо нардепів".

Довідково про Геннадія Труханова

Геннадій Труханов – український політик, міський голова Одеси з 2014 року. До того був народним депутатом VII скликання у 2012– 2014 роках. Колишній член Партії регіонів. Кілька разів обирався депутатом Одеської міської ради.

У 90-х був президентом Української федерації тайського боксу.

18 листопада 2020 року ВАКС закрив справу проти Труханова за декларування недостовірної інформації, що сталося щонайменше 2015 і 2016 роках на суму 33 млн та 18 млн грн відповідно. 2015 – 2016 року Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два авто, власність, відсотки за вкладами у банках.

Після широкомасштабного вторгнення військ РФ до України в лютому 2022 року Труханов змінив риторику з проросійської на проукраїнську, засудив війну, записавши звернення до російських окупантів та підтримав Україну. Після 2022 року мер Труханов неодноразово публічно виступав проти демонтажу пам'ятників Олександру Пушкіну та графу Воронцову, пояснюючи це тим, зокрема, що пам'ятник Пушкіну внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.